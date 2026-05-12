Zapadła decyzja w rządzie. Polacy będą mogli uniknąć płacenia znienawidzonego podatku

Krzysztof Rybak
dzisiaj, 02:52
Zapadła decyzja. Rząd likwiduje znienawidzony przez Polaków podatek
Według danych CBOS aż 46% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. To pokazuje nie tylko skalę problemu finansowego, ale również niski poziom zaufania do długoterminowego oszczędzania. Jednym z najczęściej wskazywanych powodów jest tzw. podatek Belki, który od lat budzi kontrowersje i bywa określany przez obywateli mianem „kary za oszczędzanie”. Do Sejmu trafił rządowy projekt projekt ustawy zwalniający z obowiązku zapłaty podatku.

Czym jest podatek Belki (czyli podatek od zysków kapitałowych) i skąd się wziął?

Podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w 2002 r. przez rząd Leszka Millera jako rozwiązanie tymczasowe, mające zwiększyć wpływy budżetowe w trudnym okresie dla finansów publicznych. Potoczna nazwa „podatek Belki” pochodzi od nazwiska Marka Belki, ówczesnego ministra finansów.

Początkowo wynosił 20% i obejmował głównie odsetki od lokat oraz rachunków bankowych. Wcześniej tego typu zyski były zwolnione z opodatkowania, z wyjątkiem kont związanych z działalnością gospodarczą. W 2004 r. przepisy zmieniono – wprowadzono jednolitą stawkę 19% oraz rozszerzono zakres dochodów objętych podatkiem.

Co aktualnie obejmuje podatek od zysków kapitałowych?

Obecnie 19-procentowy podatek dotyczy m.in.:

  • odsetek od lokat i rachunków bankowych,
  • odsetek od papierów wartościowych,
  • dywidend,
  • dochodów z funduszy inwestycyjnych,
  • sprzedaży akcji i obligacji,
  • sprzedaży udziałów i instrumentów finansowych,
  • zysków z funduszy kapitałowych,
  • obrotu walutami wirtualnymi.

Podstawę prawną stanowią art. 30a i 30b ustawy o PIT.

Państwo zarabia na podatku Belki miliardy złotych

Podatek od zysków kapitałowych pozostaje jednym z istotnych źródeł dochodów budżetu państwa. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że:

  • w 2023 r. wpływy wyniosły ok. 9 mld zł,
  • w 2024 r. wzrosły do ok. 10,5 mld zł,
  • w 2025 r. przekroczyły 9,3 mld zł,
  • w 2026 r. resort prognozuje ponad 9 mld zł wpływów.

Dla porównania – tegoroczna ustawa budżetowa zakłada dochody państwa na poziomie 647,2 mld zł, z czego ponad 32 mld zł mają stanowić wpływy z PIT, do którego zalicza się również podatek Belki.

RPO: podatek od zysków kapitałowych to „kara za oszczędzanie”

W styczniu 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów z pytaniem o zasadność dalszego utrzymywania podatku. W piśmie wskazano, że od lat wpływają liczne skargi obywateli, którzy uważają, że podatek utrudnia budowanie oszczędności – szczególnie w warunkach wysokiej inflacji. Ministerstwo Finansów odpowiedziało w lutym 2024 r., że prowadzi prace nad rozwiązaniami mającymi zwiększyć skłonność Polaków do oszczędzania i inwestowania.

Pomysł ograniczenia lub likwidacji podatku Belki pojawiał się już wcześnie

Konfederacja proponowała zwolnienie z podatku dochodów z lokat i obligacji Skarbu Państwa do 100 tys. zł. Projekt został jednak odrzucony w pierwszym czytaniu pod koniec 2024 r. W polskim systemie istnieją już pewne wyjątki od podatku od zysków kapitałowych. Chodzi przede wszystkim o:

  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) – zwolnienie z podatku po osiągnięciu wieku emerytalnego,
  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – możliwość odliczenia wpłat od PIT i preferencyjne opodatkowanie przy wypłacie środków.

Rząd proponuje OKI – Osobiste Konta Inwestycyjne

Nową propozycją Ministerstwa Finansów są Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Projekt ustawy trafił już do Sejmu.

OKI mają działać jako dobrowolne rachunki służące do oszczędzania i inwestowania, z możliwością swobodnych wpłat i wypłat. Inspiracją dla projektu był szwedzki system ISK, który od lat wspiera rozwój inwestowania detalicznego.

Rząd zakłada, że nowe rozwiązanie zwiększy zainteresowanie inwestowaniem wśród Polaków i pobudzi krajowy rynek kapitałowy. Minister finansów Andrzej Domański deklarował, że celem programu jest zgromadzenie od 60 do 100 mld zł w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania OKI.

Zwolnienie do 100 tys. zł i niższy podatek od nadwyżki

Najważniejszym elementem projektu jest częściowe odejście od obecnego podatku Belki. Projekt zakłada:

  • zwolnienie z podatku aktywów oszczędnościowych do 25 tys. zł,
  • zwolnienie aktywów inwestycyjnych do 100 tys. zł.

Do aktywów inwestycyjnych zaliczane mają być m.in.:

  • akcje,
  • obligacje,
  • fundusze inwestycyjne,
  • certyfikaty inwestycyjne,
  • wybrane produkty emerytalne.

Po przekroczeniu określonych limitów nadwyżka miałaby zostać objęta nową, istotnie niższą stawką podatku, wynoszącą ok. 0,8–0,9% wartości aktywów. Podatek od wartości aktywów miałby być ustalany na poziomie 19% stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dzień 31 października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Oznacza to, że w 2027 roku jego stawka wyniosłaby 0,85%. Rozwiązanie to oznaczałoby odejście od obecnie obowiązującej jednolitej 19-procentowej stawki podatku dla części inwestorów i oszczędzających.

Środki zwolnione z podatku Belki będą waloryzowane

OKI będą oferować instytucje finansowe, takie jak banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne i dobrowolne fundusze emerytalne. Podstawowe czynności (otwarcie konta, wpłaty oraz wypłaty) będą wolne od opłat. Rozliczenia podatkowe związane z OKI będą odbywać się za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, który umożliwi szybkie i łatwe składanie zeznań oraz sprawdzanie wysokości zobowiązań podatkowych.

Co istotne, od 2030 roku kwota aktywów zwolnionych z opodatkowania od ich wartości ma być waloryzowana o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów roku ubiegłego.

Eksperci: częściowe odejście od obecnego podatku Belki to dobry kierunek

Projekt pozytywnie ocenił Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wskazując, że może on wspierać rozwój długoterminowych oszczędności i krajowego rynku finansowego. Więcej zastrzeżeń zgłasza Konfederacja Lewiatan. Organizacja uważa, że proponowane rozwiązania są krokiem w dobrą stronę, ale nadal pozostają zbyt skomplikowane i niewystarczająco atrakcyjne dla inwestorów. Wśród głównych wad projektu wymieniane są:

  • wysoki poziom skomplikowania przepisów,
  • konieczność dodatkowych działań po stronie inwestora,
  • brak silnych zachęt do długoterminowego oszczędzania,
  • stosunkowo niski limit zwolnienia,

Zdaniem części ekspertów nowe przepisy mogą okazać się zbyt trudne dla początkujących inwestorów i wymagać szerokiej kampanii edukacyjnej.

Koniec z podatkiem Belki. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?

Obecnie projekt zakłada wejście w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2027 r. Początkowo planowano wcześniejszy termin – 1 lipca 2026 r.

Zmiany w podatku Belki zapowiadał również prezydent Karol Nawrocki. W kampanii deklarował przygotowanie projektu ustawy przewidującej zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych do 140 tys. zł rocznie. Na razie projekt nie został jednak opublikowany. Ostateczny kształt reformy będzie zależał od decyzji większości parlamentarnej i dalszych prac legislacyjnych.

