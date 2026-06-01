Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne – tych lekarzy może zabraknąć w 2030 roku

Odpowiadając na poselską interpelację, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła, że model popytowo-podażowy dla lekarzy ogółem (bez podziału na specjalizacje) do 2034 r. wskazuje na rosnącą podaż lekarzy, która – przy utrzymaniu obecnych warunków – może przewyższać zapotrzebowanie.

Wiceministra dodała, że "należy wziąć pod uwagę, że może zmienić się tendencja do zmiany czasu spędzanego w pracy przez młodszych lekarzy, ze względu na różnice pokoleniowe".

Jednak dziedzinami z najgorszą prognozą zastępowalności kadry są choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna dla których do 2030 r. liczba specjalistów osiągających wiek emerytalny przewyższy szacowaną liczbę nowych lekarzy odpowiednio o 1 790 i 439 osób.

Spodziewać się można, że dla tych dziedzin w żadnym z województw nie zostanie zapewniona zastępowalność kadry. Dodatkowo dziedziny te nie cieszą się wystarczająco dużym zainteresowaniem wśród lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne – oceniła.

Dostępność lekarzy w województwach. Gdzie jest najgorzej?

Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2025 roku lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód osiągnęła 208 441 osób. W tym lekarze to 164 892 osoby, dentyści – 43 088 osób, a osoby z podwójnym prawem wykonywania zawodu – 461.

Liczba ta rok do roku rośnie zarówno w odniesieniu do lekarzy jak i lekarzy dentystów. Całkowita liczba wykonujących zawód z końcem 2024 r. wyniosła 203 529 osób, w 2023 r. – 197 434, w 2022 r. – 191 643, w 2021 r. – 185 286, a w 2020 r. – 181 152.

Dostępność lekarzy w województwach jest zróżnicowana. Największą liczbą lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. ludności charakteryzowało się województwo mazowieckie (662,6 lekarza), a najmniejszą województwo lubuskie (309,5 lekarza).

Średnia liczba lekarzy w Polsce w 2024 r. w przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosiła 395,7. Połowa województw charakteryzowała się wartością niższą niż średnia krajowa.

Województwo Liczba kadry Liczba na 100 tys. ludności mazowieckie 36 498 662,6 łódzkie 12 362 527 podlaskie 5 223 461,1 dolnośląski 13 155 458,6 lubelskie 9 004 451 śląskie 18 423 429,3 pomorskie 10 114 428,7 małopolskie 14 518 423,4 zachodniopomorskie 6 302 388,4 świętokrzyskie 4 277 369,3 kujawsko-pomorskie 7 305 368,1 wielkopolskie 12 363 355,3 podkarpackie 6 794 329,3 opolskie 2 998 322,3 warmińsko-mazurskie 4 261 315,8 lubuskie 3 002 309,5

Ilu mamy rezydentów i specjalistów?

Jak podkreśla wiceministra zdrowia, od kilku lat znacznie zwiększono też liczbę przyznawanych miejsc rezydenckich. Obecnie szkolenie specjalizacyjne odbywa 31 431 lekarzy (stan na 31 grudnia 2025 r.), to o 7 849 lekarzy więcej niż pod koniec 2015 r. Rośnie również liczba lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny.

W grudniu 2015 r. liczba lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny wykonujących zawód wynosiła 114 606, obecnie liczba ta zwiększyła się do 138 978 (stan na 31.12.2025), czyli o ponad 21 proc.