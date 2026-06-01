Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne – tych lekarzy może zabraknąć w 2030 roku. Prognozy Ministerstwa Zdrowia

Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 10:51
[aktualizacja 49 minut temu]
Według modelu popytowo-podażowego dla lekarzy dziedzinami ochrony zdrowia z najgorszą prognozą zastępowalności kadry są choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna. Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że do 2030 r. liczba specjalistów osiągających wiek emerytalny przewyższy szacowaną liczbę nowych lekarzy w tych specjalizacjach.

Odpowiadając na poselską interpelację, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła, że model popytowo-podażowy dla lekarzy ogółem (bez podziału na specjalizacje) do 2034 r. wskazuje na rosnącą podaż lekarzy, która – przy utrzymaniu obecnych warunków – może przewyższać zapotrzebowanie.

Wiceministra dodała, że "należy wziąć pod uwagę, że może zmienić się tendencja do zmiany czasu spędzanego w pracy przez młodszych lekarzy, ze względu na różnice pokoleniowe".

Jednak dziedzinami z najgorszą prognozą zastępowalności kadry są choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna dla których do 2030 r. liczba specjalistów osiągających wiek emerytalny przewyższy szacowaną liczbę nowych lekarzy odpowiednio o 1 790 i 439 osób.

Spodziewać się można, że dla tych dziedzin w żadnym z województw nie zostanie zapewniona zastępowalność kadry. Dodatkowo dziedziny te nie cieszą się wystarczająco dużym zainteresowaniem wśród lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne – oceniła.

Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2025 roku lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód osiągnęła 208 441 osób. W tym lekarze to 164 892 osoby, dentyści – 43 088 osób, a osoby z podwójnym prawem wykonywania zawodu – 461.

Liczba ta rok do roku rośnie zarówno w odniesieniu do lekarzy jak i lekarzy dentystów. Całkowita liczba wykonujących zawód z końcem 2024 r. wyniosła 203 529 osób, w 2023 r. – 197 434, w 2022 r. – 191 643, w 2021 r. – 185 286, a w 2020 r. – 181 152.

Dostępność lekarzy w województwach jest zróżnicowana. Największą liczbą lekarzy w przeliczeniu na 100 tys. ludności charakteryzowało się województwo mazowieckie (662,6 lekarza), a najmniejszą województwo lubuskie (309,5 lekarza).

Średnia liczba lekarzy w Polsce w 2024 r. w przeliczeniu na 100 tys. ludności wynosiła 395,7. Połowa województw charakteryzowała się wartością niższą niż średnia krajowa.

Województwo

Liczba kadry

Liczba na 100 tys.

ludności

mazowieckie

36 498

662,6

łódzkie

12 362

527

podlaskie

5 223

461,1

dolnośląski

13 155

458,6

lubelskie

9 004

451

śląskie

18 423

429,3

pomorskie

10 114

428,7

małopolskie

14 518

423,4

zachodniopomorskie

6 302

388,4

świętokrzyskie

4 277

369,3

kujawsko-pomorskie

7 305

368,1

wielkopolskie

12 363

355,3

podkarpackie

6 794

329,3

opolskie

2 998

322,3

warmińsko-mazurskie

4 261

315,8

lubuskie

3 002

309,5

Jak podkreśla wiceministra zdrowia, od kilku lat znacznie zwiększono też liczbę przyznawanych miejsc rezydenckich. Obecnie szkolenie specjalizacyjne odbywa 31 431 lekarzy (stan na 31 grudnia 2025 r.), to o 7 849 lekarzy więcej niż pod koniec 2015 r. Rośnie również liczba lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny.

W grudniu 2015 r. liczba lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny wykonujących zawód wynosiła 114 606, obecnie liczba ta zwiększyła się do 138 978 (stan na 31.12.2025), czyli o ponad 21 proc.

Ponadto, w celu zapewnienia kadr lekarskich w regionach, gdzie występują największe niedobory, w ramach najbliższej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (planowane jest skierowanie projektu ustawy do konsultacji społecznych w II kwartale 2026 r.) przewiduje się wprowadzenie zmian w zakresie naboru na szkolenie specjalizacyjne. Zmiany te będą dotyczyć w szczególności kierowania lekarzy i lekarzy dentystów do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostek akredytowanych, które znajdują się na obszarach danego województwa, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie medycyny - wyjaśniła Kęcka.

