50 tys. zł miesięcznie. To dziś najlepiej opłacany zawód w Polsce

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 16:17
To najlepiej opłacany zawód w Polsce 2026. Na tym stanowisku zarabia się ponad 50 000 zł
Jaki jest najlepiej opłacany zawód w Polsce w 2026 roku? Jeszcze kilka lat temu najwyższe zarobki kojarzyły się głównie z lekarzami albo programistami. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że rynek pracy przechodzi ogromną zmianę. Z najnowszego Raportu Płacowego przygotowanego przez Hays Poland wynika, że rekordowe wynagrodzenia trafiają już nie tylko do branży IT i nowych technologii, ale także do ekspertów prawa, podatków oraz ESG. Dowiedz się, które zawody znalazły się dziś w czołówce najlepiej opłacanych stanowisk w Polsce, gdzie pensje przekraczają nawet 50 tys. zł miesięcznie.

Na niektórych stanowiskach pensje sięgają nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy coraz częściej szukają osób, które potrafią łączyć wiedzę prawniczą, podatkową i biznesową z nowoczesnymi technologiami oraz sztuczną inteligencją.

W tych zawodach zarabia się dziś najwięcej

Raport Hays pokazuje, że jedne z najwyższych wynagrodzeń w Polsce osiągają obecnie zarówno specjaliści nowych technologii, jak i eksperci prawa oraz podatków.

Wśród najlepiej opłacanych stanowisk znalazły się:

  • dyrektor działu ESG – od 32 do nawet 53 tys. zł brutto miesięcznie,
  • dyrektor działu prawnego – od 22 do 43 tys. zł,
  • starszy prawnik w kancelarii – od 22 do 43 tys. zł,
  • menedżer ds. podatków – od 26 do 37 tys. zł,
  • prawnik wewnętrzny – do 30 tys. zł.

Jednocześnie bardzo wysokie wynagrodzenia nadal utrzymują się w branży nowych technologii. Według raportu świetnie opłacani są także eksperci:

  • cyberbezpieczeństwa,
  • sztucznej inteligencji,
  • architektury chmurowej,
  • analizy danych,
  • transformacji cyfrowej.

Firmy nie szukają już tylko prawników i informatyków

Autorzy raportu podkreślają, że rynek mocno się zmienia. Coraz mniej liczy się wyłącznie jedna specjalizacja. Najbardziej poszukiwani stają się dziś eksperci, którzy potrafią łączyć kilka kompetencji jednocześnie.

W sektorze prawa i podatków rośnie znaczenie:

  • znajomości AI,
  • compliance,
  • ESG,
  • ochrony danych,
  • analizy ryzyka,
  • cyfryzacji procesów.

Dlatego firmy coraz częściej poszukują specjalistów takich jak:

  • AI governance legal expert,
  • ESG legal advisor,
  • compliance manager,
  • doradca podatkowy specjalizujący się w nowych regulacjach.

Pensje rosną nawet o 15%

Z danych Hays Poland wynika, że wynagrodzenia w sektorze prawa i podatków wzrosły średnio o 8–9% rok do roku. Największe podwyżki, sięgające nawet 10–15%, dotyczyły stanowisk:

  • compliance managera,
  • doradcy podatkowego,
  • legal counsel z doświadczeniem w ESG.

Eksperci zwracają uwagę, że wysokie wynagrodzenia są efektem dużego niedoboru specjalistów. Firmy konkurują dziś o najlepszych kandydatów nie tylko wysokością pensji, ale także benefitami i możliwością pracy hybrydowej.

Firmy chcą zatrudniać, ale brakuje kandydatów

Raport pokazuje, że aż 81% firm planuje nowe rekrutacje. Jednocześnie ponad połowa przedsiębiorstw przewiduje trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Największe problemy dotyczą właśnie ekspertów łączących kompetencje technologiczne, biznesowe i prawne.

Co ciekawe, mimo wysokich wynagrodzeń liczba ofert pracy w części branży prawniczej zaczęła spadać. Dane systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton pokazują, że w lutym 2026 roku liczba ofert była o 9% niższa niż rok wcześniej. Najmniejszy spadek dotyczył doradców podatkowych.

Już nie tylko IT. Rynek pracy w Polsce mocno się zmienia

Raport Hays Poland pokazuje wyraźnie, że najlepiej opłacane zawody w Polsce coraz częściej znajdują się na styku kilku branż. Firmy szukają dziś osób, które rozumieją nowe technologie, potrafią analizować dane i odnajdują się w świecie szybko zmieniających się przepisów.

To właśnie dlatego tak szybko rośnie znaczenie specjalistów prawa, podatków, ESG i cyberbezpieczeństwa, którzy jeszcze niedawno byli kojarzeni głównie z dużymi korporacjami. Aktualnie są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników w Polsce.

