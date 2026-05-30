ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód

Dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 336,16 zł co miesiąc
Ryczałt energetyczny to świadczenie uregulowane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i okresie powojennym. Jego celem jest częściowe wsparcie w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek ten wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, aby uwzględniać zmiany cen i inflację.
ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?
Ryczałt energetyczny nie ma charakteru powszechnego, dlatego nie przysługuje wszystkim osobom starszym. Mogą się o niego ubiegać wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach, które spełniają określone warunki i posiadają odpowiedni status uprawniający do tego wsparcia.
Do osób uprawnionych zaliczają się m.in.:
- kombatanci oraz osoby posiadające status uprawniający do świadczenia,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej skierowani przymusowo do pracy, np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile mają przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe.
Ile wynosi ryczałt energetyczny?
Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest corocznie ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oznacza to, że dodatek podlega regularnej waloryzacji – podobnie jak emerytury i renty – a jego nowa stawka wchodzi w życie każdorazowo od marca danego roku.
Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument
Przyznanie ryczałtu energetycznego nie zależy od wieku ani wysokości dochodów osoby ubiegającej się o świadczenie. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status kombatancki lub fakt represji. W przypadku małżonków osób uprawnionych wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających ich prawo do świadczenia jako członków rodziny. Osoby, które pełniły zastępczą służbę wojskową i były kierowane do pracy przymusowej, powinny dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Natomiast wdowy po takich żołnierzach muszą przedłożyć dokumenty wydane przez właściwy organ wojskowy, potwierdzające ich uprawnienia.
Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?
Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy najpierw upewnić się, że spełnia się wymagane warunki. Konieczne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest również dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza ZUS-ERK, który stosuje się zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Druk ten można uzyskać w placówce ZUS lub pobrać online.
Następnie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a w przypadku osób mieszkających za granicą – również za pośrednictwem konsulatu.
Po złożeniu dokumentów trzeba oczekiwać na decyzję, która zazwyczaj wydawana jest w ciągu około 30 dni od dostarczenia kompletnego wniosku i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W przypadku pozytywnej decyzji dodatek zostaje automatycznie doliczony do wypłacanego świadczenia.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, najczęściej decyzję UdSKiOR potwierdzającą uprawnienia lub dokumentację wojskową w przypadku osób kierowanych do pracy przymusowej. Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.
Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają żadnego terminu granicznego. Po złożeniu kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji.
Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, wypłata świadczenia następuje najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.
Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?
Osoby, które mają prawo do ryczałtu energetycznego, mogą jednocześnie korzystać z innych świadczeń oraz form wsparcia finansowego. Wśród nich znajdują się m.in.:
- dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,
- dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,
- świadczenie dla osób pełniących zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,
- świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.
Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia również dodatkowe formy pomocy, takie jak dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w trybie domowym, jak i ambulatoryjnym. W niektórych przypadkach możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, przyznawanego jednorazowo lub okresowo, po spełnieniu określonych warunków.
Kiedy ZUS wypłaca dodatek energetyczny?
W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonym przez ZUS harmonogramem przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych terminów w miesiącu, czyli w dniach:
- 1. dnia miesiąca,
- 6. dnia miesiąca,
- 10. dnia miesiąca,
- 15. dnia miesiąca,
- 20. dnia miesiąca,
- 25. dnia miesiąca.
Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?
Ryczałt energetyczny to świadczenie ustawowe doliczane do emerytury lub renty, wypłacane w stałej, z góry określonej kwocie. Trafia ono do świadczeniobiorcy razem z podstawowym świadczeniem i – w przeciwieństwie do wynagrodzenia z pracy – nie podlega opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł netto. Co więcej, przepisy nie wymagają rozliczania tego dodatku ani dokumentowania sposobu jego wykorzystania.