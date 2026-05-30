ZUS daje 336,16 zł na prąd. Ten dodatek przysługuje bez względu na dochód

Dofinansowanie do prądu z ZUS w wysokości 336,16 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny to świadczenie uregulowane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w czasie wojny i okresie powojennym. Jego celem jest częściowe wsparcie w pokrywaniu kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek ten wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego wysokość jest co roku waloryzowana, aby uwzględniać zmiany cen i inflację.

Ryczałt energetyczny nie ma charakteru powszechnego, dlatego nie przysługuje wszystkim osobom starszym. Mogą się o niego ubiegać wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach, które spełniają określone warunki i posiadają odpowiedni status uprawniający do tego wsparcia.

Do osób uprawnionych zaliczają się m.in.:

kombatanci oraz osoby posiadające status uprawniający do świadczenia,

oraz osoby posiadające status uprawniający do świadczenia, żołnierze zastępczej służby wojskowej skierowani przymusowo do pracy, np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,

skierowani przymusowo do pracy, np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty,

oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile mają przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest corocznie ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznacza to, że dodatek podlega regularnej waloryzacji – podobnie jak emerytury i renty – a jego nowa stawka wchodzi w życie każdorazowo od marca danego roku.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

Przyznanie ryczałtu energetycznego nie zależy od wieku ani wysokości dochodów osoby ubiegającej się o świadczenie. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego świadczenia o podobnym charakterze.

Aby otrzymać dodatek, konieczne jest uzyskanie decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status kombatancki lub fakt represji. W przypadku małżonków osób uprawnionych wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających ich prawo do świadczenia jako członków rodziny. Osoby, które pełniły zastępczą służbę wojskową i były kierowane do pracy przymusowej, powinny dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Natomiast wdowy po takich żołnierzach muszą przedłożyć dokumenty wydane przez właściwy organ wojskowy, potwierdzające ich uprawnienia.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Aby uzyskać ryczałt energetyczny, należy najpierw upewnić się, że spełnia się wymagane warunki. Konieczne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców wymagany jest również dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza ZUS-ERK, który stosuje się zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Druk ten można uzyskać w placówce ZUS lub pobrać online.

Następnie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Można to zrobić osobiście w oddziale ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), wysłać pocztą, a w przypadku osób mieszkających za granicą – również za pośrednictwem konsulatu.

Po złożeniu dokumentów trzeba oczekiwać na decyzję, która zazwyczaj wydawana jest w ciągu około 30 dni od dostarczenia kompletnego wniosku i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. W przypadku pozytywnej decyzji dodatek zostaje automatycznie doliczony do wypłacanego świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, najczęściej decyzję UdSKiOR potwierdzającą uprawnienia lub dokumentację wojskową w przypadku osób kierowanych do pracy przymusowej. Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają żadnego terminu granicznego. Po złożeniu kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji.

Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie, wypłata świadczenia następuje najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby, które mają prawo do ryczałtu energetycznego, mogą jednocześnie korzystać z innych świadczeń oraz form wsparcia finansowego. Wśród nich znajdują się m.in.:

dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,

świadczenie dla osób pełniących zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,

świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia również dodatkowe formy pomocy, takie jak dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji – zarówno w trybie domowym, jak i ambulatoryjnym. W niektórych przypadkach możliwe jest także uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, przyznawanego jednorazowo lub okresowo, po spełnieniu określonych warunków.

W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z ustalonym przez ZUS harmonogramem przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych terminów w miesiącu, czyli w dniach:

1. dnia miesiąca,

6. dnia miesiąca,

10. dnia miesiąca,

15. dnia miesiąca,

20. dnia miesiąca,

25. dnia miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny to świadczenie ustawowe doliczane do emerytury lub renty, wypłacane w stałej, z góry określonej kwocie. Trafia ono do świadczeniobiorcy razem z podstawowym świadczeniem i – w przeciwieństwie do wynagrodzenia z pracy – nie podlega opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę 336,16 zł netto. Co więcej, przepisy nie wymagają rozliczania tego dodatku ani dokumentowania sposobu jego wykorzystania.