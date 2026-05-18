Tyle będziemy płacić za abonament RTV w 2027 roku. Jest decyzja KRRiT. Zamiast wyczekiwanej likwidacji opłaty czekają podwyżki

Co z abonamentem RTV w 2027 roku?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy wszystkich osób fizycznych i firm posiadających sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, chyba że należą do grup zwolnionych z tej opłaty na mocy przepisów. Choć dla wielu osób abonament jest już przestarzałym rozwiązaniem, a dyskusje o jego zniesieniu regularnie powracają, na razie nic nie wskazuje na rychłą likwidację tej opłaty. Wręcz przeciwnie – od stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać wyższe stawki, co wynika z komunikatu wydanego po posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 maja 2026 roku.

Tyle będziemy płacić za abonament RTV w 2027 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o nowych stawkach abonamentu RTV, które będą obowiązywać w 2027 roku. Opłata za sam odbiornik radiowy wzrośnie do 10,80 zł miesięcznie. To 1,30 zł więcej niż obecnie. Natomiast korzystanie z telewizora lub zestawu radiowo-telewizyjnego będzie kosztować 34,50 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 30,50 zł, co oznacza podwyżkę o 4 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma jeszcze wydać odpowiednie rozporządzenie, w którym oprócz nowych stawek abonamentu RTV na 2027 rok zostaną określone również wysokości opłat po uwzględnieniu zniżek dla osób regulujących abonament z góry za okres dłuższy niż miesiąc. Od lat są one jednak następujące:

Za używanie odbiornika radiofonicznego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry;

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry;

4,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;

5,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

10,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2027 roku?

Brak opłacania abonamentu RTV może wiązać się z nałożeniem kary finansowej wynoszącej 30-krotność miesięcznej stawki abonamentu. W 2027 roku oznacza to:

324 zł kary za posiadanie wyłącznie odbiornika radiowego,

1035 zł w przypadku korzystania z radia i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości albo przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia z abonamentu. Jeśli tego nie zrobi, sprawa może zostać przekazana do urzędu skarbowego, który ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Jak zapłacić za abonament RTV?

Aby prawidłowo uiścić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio, konieczne jest posiadanie 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, który nadawany jest podczas rejestracji odbiorników. Jeśli numer został zapomniany, można go odzyskać na kilka sposobów: w dowolnej placówce Poczty Polskiej, telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00–20:00 pod numerem (+48) 43 842 06 06, mailowo na adres rtv.eod@poczta-polska.pl, a także listownie, wysyłając zapytanie na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Po ustaleniu numeru rachunku abonenta opłatę RTV można opłacić na kilka sposobów. Najbardziej tradycyjną formą jest dokonanie wpłaty w placówce pocztowej Poczty Polskiej. Można tam skorzystać z imiennego formularza przelewu lub gotówkowej wpłaty, wpisując odpowiednią kwotę oraz okres rozliczeniowy. Blankiety można uzyskać w placówkach pocztowych, zamówić telefonicznie, pobrać online lub wydrukować ze strony Poczty Polskiej.

Alternatywnie można użyć standardowych blankietów wpłat, pamiętając o prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, w szczególności danych odbiorcy, numeru rachunku, kwoty oraz tytułu przelewu, który powinien zawierać okres, którego dotyczy opłata.

Drugą możliwością jest skorzystanie z Platformy Płatności Poczty Polskiej. W tym przypadku należy zalogować się w zakładce „Opłać abonament RTV” i podać numer identyfikacyjny, PESEL, NIP lub dane osobowe, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami systemu.

Trzecim rozwiązaniem jest wykonanie zwykłego przelewu bankowego online. W takim przypadku formularz przelewu należy wypełnić analogicznie jak standardową wpłatę w bankowości internetowej, podając wszystkie wymagane dane odbiorcy oraz tytuł przelewu.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są między innymi:

osoby po ukończeniu 75 lat,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

kombatanci i inwalidzi wojenni,

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, np. otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia. Istotne jest także wcześniejsze zarejestrowanie odbiornika, ponieważ jego brak może zostać uznany za unikanie obowiązku abonamentowego.