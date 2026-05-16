Od 7 maja bieżącego roku wszedł nowy standard opieki okołoporodowej, który obowiązuje wszystkie placówki w Polsce Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski w Sejmie odpowiadał na pytania posłów, dotyczące całokształtu opieki okołoporodowej. Jak podkreślał, "zapewnienie szczególnej opieki kobietom w ciąży jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa i pozostaje priorytetem Ministerstwa Zdrowia". - Pamiętajmy o tym, że kobieta w ciąży ma prawo do świadczeń poza kolejnością, powinny być udzielane nie później niż siedem dni od zgłoszenia - wymieniał.

Nowe standardy opieki okołoporodowej - co zawierają?

Nowy standard opieki okołoporodowej obowiązuje wszystkie placówki w Polsce. Jak zapewniał wiceminister, najważniejszym jego celem jest zwiększenie praw i komfortu pacjentek. Dzieje się to poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby konsultacji w ciąży czy tworzenie planu porodu.

To jest realny dostęp do łagodzenia bólu. Każda placówka ma obowiązki zapewnienia co najmniej jednej metody farmakologicznej łagodzenia bólu i publikowania tej informacji o wszystkich dostępnych metodach szpitalnych i dostępnych publicznie - zaznaczył Maciejewski.

Nowy dokument, choć odpowiada na większość kwestii zgłaszanych przez stronę społeczną, to jednak nie daje pełnej gwarancji znieczulenia zewnątrzoponowego. Zgodnie z powyższym zapisem to szpital decyduje, jaka jest metoda farmakologiczna łagodzenia bólu.

Jednocześnie, jak mówił w sejmie Maciejewski, można zaobserwować wzrost wykonywania znieczuleń porodowych. Średnio jest to wzrost między 30 proc. a 70 proc. w zależności od województwa. Widzimy też ewidentny postęp w tych miejscach, w których dotychczas ich nie było, gdzie w ogóle nie występowały możliwe znieczulenia - dodał.

Badania prenatalne za darmo i opieka nad wcześniakami

Wiceszef resortu przypomniał, że od 2024 roku wszystkie kobiety w ciąży, niezależnie od wieku, mają dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Ma to zwiększać bezpieczeństwo matki jak i dziecka.

Trwa program pilotażowy KORD - Kompleksowa opieka rozwojowa dzieci urodzonych przedwcześnie, która zapewnia skrajnym wcześniakom, czyli bardzo przedwcześnie urodzonym dzieciom, skoordynowany dostęp do diagnostyki, leczenia właściwego, rehabilitacji z uwzględnieniem opieki nad wzrokiem, słuchem, układem nerwowym tych dzieci - wymieniał Maciejewski.

Od 19 marca 2025 roku także mamy dzieci urodzonych przedwcześnie mają prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego, płatnego urlopu uzupełniającego nawet do 15 tygodni.

Najważniejsze zapisy nowych standardów

Na nowe standardy uwagę zwrócił Rzecznik Praw Pacjenta przy okazji wprowadzania zmian legislacyjnych w ubiegłym roku. Podkreślał, że "znajomość nowych zasad jest równie ważna po stronie pacjentek, jak i placówek: kobiety muszą wiedzieć, jakie przysługują im prawa, aby mogły w pełni je egzekwować, a podmioty lecznicze – by prawidłowo je realizować i organizować opiekę zgodnie z aktualnymi przepisami".

Najważniejsze zmiany w standardach opieki okołoporodowej to:

Łatwiejszy dostęp do znieczulenia

Zobowiązanie do zapewnienia kontaktu skóra do skóry również w sytuacjach porodu zabiegowego, w tym przy cięciu cesarskim, jeżeli stan zdrowia matki i noworodka na to pozwala.

Ochrona kobiet w sytuacjach szczególnych - wprowadzony zostaje zakaz umieszczania w jednej sali kobiet po poronieniu, urodzeniu martwego dziecka lub chorego noworodka z pacjentkami, które urodziły zdrowe dziecko.

Ograniczenie medykalizacji porodu.

Wzmocnienie promocji karmienia piersią.

Poszerzenie zakresu badań w ciąży .

. Możliwość spożywania posiłków podczas porodu.

Wszystkie placówki medyczne zobowiązane zostały do aktualizacji procedur, przeszkolenia personelu i publikacji nowych informacji dla pacjentek.