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Nowe ceny paliw na długi weekend. Będą podwyżki. Minister ustalił limity

Wiktor Bielecki
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dzisiaj, 14:04
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Ile zapłacimy za paliwo?/Shutterstock
Podwyżka cen paliw na długi weekend. Od soboty kierowcy zapłacą równo 6 zł za benzynę (95) i 6,48 zł za olej napędowy. Minister Energii w swoim obwieszczeniu podał maksymalne ceny na najbliższe dni. Kolejna zmiana obowiązywać będzie od wtorku.

Podwyżka cen paliw. Ile zapłacimy w długi weekend?

W najnowszym obwieszczeniu Minister Energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać aż do wtorku. Ile zapłacimy?

  • Benzyna 95 - 6,00 za litr;
  • Benzyna 98 - 6,63 zł za litr;
  • Olej napędowy (diesel) - 6,48 zł za litr.

Więcej niż w tygodniu

To podwyżka o 6-11 groszy względem obecnych cen, które obowiązywać będą przez następne godziny. Przypomnijmy, że zgodnie z programem CPN (Ceny Paliwa Niżej) minister ogłasza stawki maksymalne, a stacje muszą je wprowadzić od następnego dnia - w tym przypadku od północy w sobotę, po uprzedniej publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim.

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Cena nie jest ustalana przypadkowo. Określa się ją na podstawie stawek hurtowych na rynku krajowym, którą powiększa się o:

  • akcyzę,
  • opłatę paliwową,
  • marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr,
  • podatek VAT.

Jak zmieniały się ceny paliwa?

Program wprowadzono pod koniec marca. Pierwsze obowiązujące stawki to benzyna (95) za 6,16 zł, benzyna (98) - 6,76 zł, a olej napędowy (diesel) - 7,6 zł.

Program „Ceny Paliwa Niżej” przyniósł największe korzyści kierowcom diesli. Od początku działania mechanizmu maksymalna cena oleju napędowego spadła z 7,66 zł do 6,40 zł za litr, czyli o 1,26 zł. W tym samym czasie limit dla benzyny (95) zmniejszył się z 6,21 zł do 5,94 zł, a dla 98 z 6,81 zł do 6,52 zł.

Do kiedy projekt CPN?

Rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” obowiązuje obecnie do 15 czerwca. Ministerstwo Finansów sugeruje, że może zostać przedłużony. Miesięczny koszt utrzymywania niższych cen to wydatek ok. 1,6 mld zł z budżetu państwa.

Jak dowiadujemy się, z tego względu wstrzymywane są inne programy transportowe, które mogłyby już wejść w życie. Chodzi m.in. o nowelizację Funduszu Kolejowego.

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Źródło: forsal.pl
Wiktor Bielecki
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Tematy: ceny paliwa niżejminister energiiMonitor Polski
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