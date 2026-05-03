Nowe zabiegi w szpitalach od maja 2026 r. na NFZ. Co zmieni się dla pacjenta? [Rozporządzenie ministra zdrowia]

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 06:00
Nowe zabiegi w szpitalach od maja 2026 r. na NFZ. Co zmieni się dla pacjenta?
Od 1 maja 2026 r. dwa nowe zabiegi trafiły do publicznego systemu ochrony zdrowia. Zmianę wprowadziło rozporządzenie ministra zdrowia, w którym rozszerzył koszyk świadczeń gwarantowanych o dwie procedury. Jak pacjenci odczują tą zmianę?

1 maja 2026 r. zaczęły obowiązywać zmiany, które powinni odczuć pacjenci. Od tego dnia w koszyku świadczeń gwarantowanych w szpitalach znajdują się dwa nowe zabiegi. Wprowadziło to rozporządzenie ministra zdrowa z dnia 27 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Nowe zabiegi w szpitalach od 1 maja 2026 r.

Nowelizacja rozporządzenia, która zaczęła obowiązywać z początkiem tego miesiąca, rozszerza katalog procedur, które będą wykonywane w szpitalach o:

  • endoskopową dyssekcję podśluzówkową (ESD)
  • przezodbytniczą mikrochirurgię endoskopową (TEM)

Są to nowoczesne procedury stosowane m.in. w leczeniu zmian w przewodzie pokarmowym. Dzięki tej zmianie pacjenci będą mogli z nich skorzystać w szpitalach bez prywatnego finansowania.

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa na NFZ: co to za zabieg?

Endoskopowa dysekcja podśluzówkowa to metoda leczenia wewnątrzśluzówkowych nowotworów żołądka, w tym wczesnego raka żołądka. Polega na usunięciu zmian przednowotworowych lub tych z obecnością nowotworu we wczesnym stadium.

Z endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej będą mogli skorzystać pacjenci z rozpoznaniem ICD-10:

  • C18.0 Jelito ślepe,
  • C18.1 Wyrostek robaczkowy,
  • C18.2 Okrężnica wstępująca,
  • C18.3 Zgięcie wątrobowe,
  • C18.4 Okrężnica poprzeczna,
  • C18.5 Zgięcie śledzionowe,
  • C18.6 Okrężnica zstępująca,
  • C18.7 Esica,
  • C18.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego,
  • C18.9 Okrężnica,
  • C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego,
  • C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy,
  • C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu – u których stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1N0M0 oraz występuje podejrzenie ograniczonej inwazji podśluzówkowej lub u których występują zmiany, które nie mogą być całkowicie usunięte za pomocą innych technik.

W ramach monitorowania efektów leczenia, pacjentom będzie przysługiwać wizyta po zabiegu w poradni chirurgicznej lub onkologicznej, lub gastroenterologicznej, a także kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu w ramach poradni. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

  • sigmoidoskopia – co 6 miesięcy, począwszy od trzeciego miesiąca po zabiegu,
  • USG przezodbytnicze lub MRI miednicy z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy.
Przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa na NFZ: na czym polega i kto skorzysta?

Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa jest metodą leczenia pacjentów z łagodnymi zmianami dolnego i środkowego odcinka odbytnicy np. polipami. Wykorzystywana jest także w leczeniu chorych na wczesnego raka odbytnicy. Zabieg polega na tym, że dzięki specjalnemu proktoskopowi i kamerze, chirurg usuwa zmianę w całości, zachowując przy tym zdrową tkankę. Dzieje się to przez odbyt, nie rozcinając części brzucha.

Z przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej będą mogli skorzystać pacjenci z rozpoznaniem ICD-10 C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy, u których:

  • stwierdzono stopień zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM: T1;
  • stwierdzono brak naciekania naczyń limfatycznych lub brak inwazji okołonerwowej;
  • zmiana jest zlokalizowana na końcu odbytnicy w promieniu 8 cm od brzegu odbytu, zajmuje mniej niż 30 % obwodu jelita, ma mniej niż 3 cm wielkości;
  • występuje wyraźny margines chirurgiczny (powyżej 3 mm);
  • stwierdzono brak dowodów na limfadenopatię w obrazowaniu przed leczeniem.

W ramach monitorowania efektów leczenia, świadczeniobiorcom przysługiwać będzie wizyta po zabiegu w poradni przyszpitalnej – chirurgicznej lub onkologicznej oraz kontrola efektów leczenia przez 5 lat po zabiegu. W ramach kontroli efektów leczenia wykonywane będą następujące badania:

  • USG przezodbytnicze lub MRI z kontrastem – co 3 do 6 miesięcy przez pierwsze 2 lata, kolejne co 6 miesięcy,
  • kolonoskopia – w pierwszym, trzecim i piątym roku po zabiegu

Gdzie będą wykonywane zabiegi?

Nowych zabiegów nie będzie mógł wykonywać każdy szpital. Nowelizacja rozporządzenia dokładnie określa wymagania formalne, personalne i sprzętowe, które muszą zostać spełnione przez placówkę. Jeśli któreś z nich nie zostanie wykonane – szpital nie będzie mógł wykonywać danego zabiegu.

