USA zmieniają zasady zielonych kart. Utrudnienia dla imigrantów

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:14
Administracja Trumpa wprowadziła poważne ograniczenia dotyczące zielonych kart
Urząd imigracyjny USCIS opublikował w piątek nowe wytyczne dotyczące uzyskiwania stałego pobytu w USA (tzw. zielonej karty), znosząc możliwość składania wniosku o jej przyznanie z terytorium Stanów Zjednoczonych w trakcie innego legalnego pobytu. W praktyce oznacza to istotne utrudnienie w procedurze uzyskania prawa stałego pobytu.

Nowe wytyczne USCIS dotyczące zielonej karty

Jak ogłosił w oświadczeniu rzecznik USCIS Zach Kahler, od piątku o zieloną kartę można ubiegać się tylko przebywając poza granicami USA za pośrednictwem amerykańskich konsulatów. Oznacza to, że aby ubiegać się o stały pobyt w USA, osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych na podstawie wiz i innych form pobytu jak np. studenci, pracownicy tymczasowi i osoby posiadające wizy turystyczne i biznesowe, będą musiały wrócić do swoich krajów i dopiero tam złożyć wniosek o zieloną kartę.

USCIS dopuszcza odstępstwa od tej reguły tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Uzasadnienie zmian w systemie imigracyjnym USA

„Ta polityka pozwala naszemu systemowi imigracyjnemu funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem prawa, zamiast zachęcać do wykorzystywania luk prawnych” - oznajmił Kahler. „Kiedy cudzoziemcy ubiegają się o wizę ze swojego kraju ojczystego, zmniejsza to potrzebę wyszukiwania i deportowania tych, którzy decydują się ukryć i pozostać w Stanach Zjednoczonych nielegalnie po odmowie przyznania im prawa pobytu” - dodał.

Zmiany w praktyce mogą znacznie utrudnić otrzymanie zielonej karty cudzoziemcom, którzy już przebywają w USA. Proces rozpatrywania wniosków o zieloną kartę zajmuje bowiem co najmniej kilka miesięcy, a czasem może trwać latami. Dotychczas cudzoziemcy będący w USA i ubiegający się o zmianę statusu pobytu z tymczasowego na stały mieli prawo pozostawać w kraju na czas rozpatrywania wniosku.

Nowa polityka znacząco utrudni legalizację pobytu wielu Polakom, którzy wjechali do USA na podstawie wiz. Zmiana statusu według poprzednio obowiązujących reguł była jedną z najczęstszych ścieżek do uzyskania zielonej karty.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Źródło: PAP
