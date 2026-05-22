Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją

Konstruktorzy ze szwedzkiego koncernu Saab nie rezygnują z walki o portugalskie niebo. Szwedzki gigant zbrojeniowy prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną, próbując przekonać władze w Lizbonie do rezygnacji z dotychczasowych planów modernizacyjnych opartych na sprzęcie zza oceanu. Stawką jest kontrakt na wymianę wysłużonych myśliwców F-16.

Sytuacja na rynku zamówień obronnych w Portugalii uległa w ostatnim czasie diametralnej zmianie. Przez długie miesiące to amerykańskie myśliwce piątej generacji F-35 Lightning II były bezkonkurencyjnym faworytem tamtejszych decydentów. Jednak działania amerykańskiej administracji z Donaldem Trumpem na czele oraz rosnący niepokój europejskich stolic przed zbyt głębokim uzależnieniem od sprzętu z USA zmieniły sytuację o 180 stopni.

Szwedzka propozycja opiera się na bardzo konkretnym argumencie. Jak informuje "Wirtualna Polska", JAS 39 Gripen jest obecnie promowany jako optymalne narzędzie do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Rosji. Architektura tego samolotu od samego początku odpowiadała na specyfikę działań w Europie Środkowej i Północnej.

Jussi Halmetoja, były pilot szwedzkich sił zbrojnych, a obecnie doradca w firmie Saab, w rozmowie z CNN Portugal otwarcie wskazał na przewagi szwedzkiej konstrukcji nad amerykańskim konkurentem w warunkach konfliktu zbrojnego o wysokiej intensywności.

– W wojnie o dużej intensywności to JAS 39 Gripen daje większe szanse powodzenia. F-35 nie został zaprojektowany do generowania takiej masy bojowej, jaką może zapewnić Gripen – podkreślił Halmetoja.

Ekspert zwrócił uwagę na unikalne cechy szwedzkiego myśliwca. W warunkach wojennych kluczowa staje się mobilność i łatwość obsługi naziemnej. JAS 39 Gripen został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł lądować i ponownie wystartować już po około dziesięciu minutach.

Szwedzkie argumenty znajdują odzwierciedlenie również w analizach dotyczących trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą. "WP" zauważa, że część ukraińskich ekspertów wojskowych również regularnie wskazuje JAS 39 Gripen jako jedną z najbardziej interesujących konstrukcji lotniczych dla współczesnego pola walki. W ich opinii, ze względu na swoją odporność na trudne warunki bazowania, maszyny te mogłyby odegrać istotną rolę w starciach z Rosją.

Aby ostatecznie przekonać rząd w Lizbonie, Saab przygotował ofertę wykraczającą daleko poza samą sprzedaż samolotów. W ramach proponowanego pakietu Portugalczycy mogliby liczyć nie tylko na dostawy samych myśliwców, ale także na ulokowanie części produkcji we własnym kraju. Dla lokalnego sektora obronnego oznaczałoby to potężny impuls technologiczny oraz nowe miejsca pracy, co może stać się koronnym argumentem dla tamtejszych polityków przy podejmowaniu finalnej decyzji.