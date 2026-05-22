Forsal logo

Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:55
Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją
Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją/PAP/CTK
Szwedzki koncern Saab intensyfikuje działania w Portugalii i dąży do zastąpienia floty tamtejszych F-16 myśliwcami JAS 39 Gripen. Choć przez długi czas faworytem Lizbony były amerykańskie F-35, to obawy przed zbyt dużym uzależnieniem się od amerykańskiego sprzętu zmieniły sytuację o 180 stopni. Okazuje się, że Gripeny od początku były projektowane z myślą o konflikcie z Rosją i w określonych warunkach mogą być skuteczniejsze niż nowy myśliwiec USA.

Konstruktorzy ze szwedzkiego koncernu Saab nie rezygnują z walki o portugalskie niebo. Szwedzki gigant zbrojeniowy prowadzi szeroko zakrojoną ofensywę dyplomatyczną, próbując przekonać władze w Lizbonie do rezygnacji z dotychczasowych planów modernizacyjnych opartych na sprzęcie zza oceanu. Stawką jest kontrakt na wymianę wysłużonych myśliwców F-16.

Sytuacja na rynku zamówień obronnych w Portugalii uległa w ostatnim czasie diametralnej zmianie. Przez długie miesiące to amerykańskie myśliwce piątej generacji F-35 Lightning II były bezkonkurencyjnym faworytem tamtejszych decydentów. Jednak działania amerykańskiej administracji z Donaldem Trumpem na czele oraz rosnący niepokój europejskich stolic przed zbyt głębokim uzależnieniem od sprzętu z USA zmieniły sytuację o 180 stopni.

Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju
Koniec wojny w Ukrainie odpali bombę na Kremlu. To dlatego Putin panicznie boi się pokoju

Pogromca amerykańskich maszyn. Pilot ujawnia, dlaczego Gripen wygrywa z F-35

Szwedzka propozycja opiera się na bardzo konkretnym argumencie. Jak informuje "Wirtualna Polska", JAS 39 Gripen jest obecnie promowany jako optymalne narzędzie do ewentualnego przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Rosji. Architektura tego samolotu od samego początku odpowiadała na specyfikę działań w Europie Środkowej i Północnej.

Jussi Halmetoja, były pilot szwedzkich sił zbrojnych, a obecnie doradca w firmie Saab, w rozmowie z CNN Portugal otwarcie wskazał na przewagi szwedzkiej konstrukcji nad amerykańskim konkurentem w warunkach konfliktu zbrojnego o wysokiej intensywności.

W wojnie o dużej intensywności to JAS 39 Gripen daje większe szanse powodzenia. F-35 nie został zaprojektowany do generowania takiej masy bojowej, jaką może zapewnić Gripen – podkreślił Halmetoja.

Ekspert zwrócił uwagę na unikalne cechy szwedzkiego myśliwca. W warunkach wojennych kluczowa staje się mobilność i łatwość obsługi naziemnej. JAS 39 Gripen został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł lądować i ponownie wystartować już po około dziesięciu minutach.

Szwedzki as w rękawie. Oferta Saaba to szansa na produkcję myśliwców w kraju

Szwedzkie argumenty znajdują odzwierciedlenie również w analizach dotyczących trwającego konfliktu za naszą wschodnią granicą. "WP" zauważa, że część ukraińskich ekspertów wojskowych również regularnie wskazuje JAS 39 Gripen jako jedną z najbardziej interesujących konstrukcji lotniczych dla współczesnego pola walki. W ich opinii, ze względu na swoją odporność na trudne warunki bazowania, maszyny te mogłyby odegrać istotną rolę w starciach z Rosją.

Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni
Shahedy z piekła rodem. Rosja rozpoczyna masową produkcję nowej broni

Aby ostatecznie przekonać rząd w Lizbonie, Saab przygotował ofertę wykraczającą daleko poza samą sprzedaż samolotów. W ramach proponowanego pakietu Portugalczycy mogliby liczyć nie tylko na dostawy samych myśliwców, ale także na ulokowanie części produkcji we własnym kraju. Dla lokalnego sektora obronnego oznaczałoby to potężny impuls technologiczny oraz nowe miejsca pracy, co może stać się koronnym argumentem dla tamtejszych polityków przy podejmowaniu finalnej decyzji.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją »
Tematy: RosjaF-35Jas 39 Gripenportugalia
Powiązane
F-35 chiński myśliwec Chiny J-35AE
Chiny pokazały nowy eksportowy myśliwiec. Jest tańszy i szybszy od F-35
Obiecali wysłać Ukrainie F-16. Myśliwce utknęły w europejskiej bazie
Obiecali wysłać Ukrainie F-16. Myśliwce utknęły w europejskiej bazie
Polska chce budować supermyśliwiec. Szansa na wejście do elity
Polska chce budować supermyśliwiec. Szansa na wejście do elity
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie pójdzie do armii w razie wojny?
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie pójdzie do armii w razie wojny?
Jerzy Mirgos w rozmowie o branży budowlanej w Polsce
Prezes Mirbud o problemach wielkich inwestycji: „Ponad 70 proc. zamówień realizują podmioty z zagranicznym właścicielem”
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją
Lepszy niż F-35. Pilot nie ma złudzeń, który myśliwiec wygra starcie z Rosją
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj