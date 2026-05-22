Polacy boją się kradzieży PESEL-u

Z badania „Czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL” wynika, że aż 63 proc. ankietowanych obawia się sytuacji związanej z wyłudzeniem lub kradzieżą numeru PESEL. Częściej lęk deklarowały kobiety – 67 proc. wobec 60 proc. mężczyzn.

Największe obawy dotyczą konsekwencji finansowych. Aż 83 proc. respondentów wskazało, że boi się zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na swoje dane. Kobiety częściej wskazywały ten scenariusz niż mężczyźni – odpowiednio 88 proc. i 78 proc.

Na drugim miejscu znalazło się ryzyko podszywania się pod właściciela danych, np. poprzez wysyłanie fałszywych wezwań do zapłaty. Takiej sytuacji obawia się 70 proc. badanych, w tym 73 proc. kobiet i 66 proc. mężczyzn.

Młodzi wiedzą mniej niż seniorzy

Choć mogłoby się wydawać, że młodsze pokolenia lepiej odnajdują się w świecie cyfrowym, wyniki badania pokazują coś przeciwnego. 16 proc. Polaków przyznało, że nie wiedziałoby, jak zareagować po kradzieży lub wyłudzeniu numeru PESEL.

Największy problem z wiedzą na ten temat mają osoby w wieku 18–24 lata. W tej grupie aż 40 proc. respondentów zadeklarowało brak wiedzy dotyczącej postępowania po incydencie. Dla porównania wśród seniorów powyżej 65. roku życia odsetek ten wyniósł 19 proc.

Ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd zwrócił uwagę, że swobodne korzystanie z technologii nie zawsze oznacza świadomość zagrożeń.

„To paradoksalne, bo wyniki badania pokazują, że samo obycie z technologią czy posiadanie dyplomu nie gwarantuje praktycznej wiedzy, jak chronić dane osobowe. Młodzi ludzie świetnie poruszają się w Internecie, ale często nie wiedzą, jakie realne konsekwencje może mieć kradzież numeru PESEL i jak się wtedy zachować. Dlatego to właśnie oni mogą stać się najłatwiejszym celem dla cyberprzestępców. Z kolei seniorzy ze względu na mniejsze umiejętności cyfrowe, są zdecydowanie bardziej ostrożni” – ocenił ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd, cytowany w informacji prasowej.

Jak reagować po kradzieży numeru PESEL?

Większość badanych deklarowała jednak, że zna podstawowe działania, które należy podjąć po kradzieży PESEL-u. Najczęściej wskazywano zastrzeżenie numeru PESEL w urzędzie lub aplikacji mObywatel oraz zgłoszenie sprawy na policję – po 69 proc. odpowiedzi.

Ponad połowa respondentów (58 proc.) poinformowałaby również swój bank o incydencie, a 36 proc. zgłosiłoby sprawę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co czwarta osoba wymieniłaby także dokumenty tożsamości.

Badanie pokazuje też rosnącą świadomość potrzeby monitorowania danych. 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że kontrolowałoby swój PESEL i historię kredytową jeszcze przed wystąpieniem problemu. Zdecydowanie najczęściej na taki krok zdecydowałyby się młode osoby z pokolenia Z (47 proc.), a także osoby posiadające dyplom uczelni wyższej (42 proc.). Na przeciwległym biegunie znaleźli się seniorzy powyżej 65. roku życia (24 proc.) oraz badani z wykształceniem średnim/policealnym (30 proc.) i podstawowym/zawodowym (29 proc.).

Kradzież danych to coraz większe zagrożenie

Respondenci wskazywali również inne możliwe skutki wyłudzenia danych osobowych. 58 proc. obawia się sprzedaży PESEL-u na czarnym rynku, 54 proc. – rejestracji telefonu lub karty SIM na swoje dane, a 43 proc. – założenia firmy przez oszustów przy użyciu ich PESEL-u.

Badanie „Czy Polacy boją się kradzieży numeru PESEL” zostało przeprowadzone przez Imas International na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów w kwietniu br. techniką wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1011 Polaków w wieku 18-74 lata.