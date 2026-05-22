Praca w IT. Już 430 tysięcy informatyków w Polsce. W Krakowie liczba specjalistów powiększyła się w rok aż o 5 procent. Mimo ekspansji AI

To najbardziej wiarygodny w Polsce raport o największym w naszej części Europy rynku IT, oparty na danych pochodzących wprost od pracodawców. Z najnowszej edycji wynika, że Kraków wybrało w ostatnim roku 12 nowych międzynarodowych graczy z szeroko pojętego sektora technologicznego, a rekrutacje prowadziły także i prowadzą już działające pod Wawelem firmy.

- Siłą Krakowa jest współpraca między uczelniami, biznesem i samorządem. To właśnie ona pozwala nam rozwijać kompetencje przyszłości, wdrażać innowacyjne rozwiązania i tworzyć warunki do długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. Jako miasto będziemy nadal wspierać rozwój nowoczesnych technologii oraz inwestować w infrastrukturę, edukację i jakość życia – deklaruje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

- Kraków pozostaje jednym z najbardziej dojrzałych hubów technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek nie rozwija się już wyłącznie poprzez wzrost zatrudnienia, ale coraz bardziej poprzez specjalizację, rosnącą dojrzałość zespołów inżynieryjnych oraz rozwój kompetencji w obszarach takich jak AI, software, cyberbezpieczeństwo, fintech, automotive i zaawansowane usługi technologiczne – komentuje Michał Piątkowski, CEO MOTIFE, firmy rekrutacyjno-konsultingowej pomagającej międzynarodowym firmom technologicznym budować i skalować zespoły IT w Polsce.

- Kraków łączy trzy elementy, które są kluczowe dla rozwoju AI: dojrzały rynek technologiczny, silne zaplecze akademickie i aktywny ekosystem firm wdrażających sztuczną inteligencję w praktyce. To sprawia, że miasto może odgrywać coraz ważniejszą rolę nie tylko jako źródło talentów, ale także jako miejsce tworzenia i operacjonalizacji zaawansowanych technologii – podkreśla Przemysław Roth, przewodniczący ASPIRE, stowarzyszenia firm sektora IT i usług biznesowych w Krakowie.

Praca w sektorze IT. Potężna dominacja firm z USA

Niezmiennie wśród pracodawców w krakowskim ekosystemie technologicznym dominują firmy międzynarodowe – łącznie dają one zatrudnienie 84 proc. specjalistów IT. Aż połowę z tego (a 42 proc. ogółu miejsc pracy) zapewniają firmy amerykańskie, natomiast wśród firm z Unii Europejskiej liderem są firmy francuskie (7 proc. ogółu zatrudnionych informatyków).

Największym pojedynczym pracodawcą IT w Krakowie pozostaje drugi rok z rządu Cisco, zatrudniające około 2 150 specjalistów IT. W mieście jest aż 10 firm zatrudniających co najmniej tysiąc specjalistów IT, a w sumie cała topowa dziesiątka daję pracę 18 tys. informatyków.

Kolejne miejsca po Cisco wśród największych pracodawców IT w Krakowie zajmują:

HSBC (Wielka Brytania) – 1 700

Comarch (Polska) – 1 700

Motorola Solutions (USA) – 1 700

HCL Technologies (Indie) – 1 550

EPAM (USA) – 1 500

Sabre (USA) - 1 300

Capgemini (Francja) – 1 300

Aptiv (USA) – 1 200

IBM (USA) – 1 000

Kobiety stanowią w Krakowie 21 proc. kadry IT i jest to więcej od średniej krajowej (17,5 proc.) i znacznie więcej niż na początku dekady, gdy ten udział wynosił ok. 15 proc.

Praca i wynagrodzenia w IT i przyszłość sektora

Z raportu wynika, że wynagrodzenia specjalistów IT ustabilizowały się, a zatrudnienie nowego kosztuje obecnie o około 1–2 proc. mniej niż rok wcześniej. Mediana płac brutto dla programistów średniego szczebla wynosi około 17 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie poziom rotacji dobrowolnej pozostaje stabilny i wynosi około 6 proc.

- Kraków przyciąga nowych inwestorów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do miasta weszło 12 nowych międzynarodowych firm IT, w tym m.in. BlackLine, ExergyIQ i Galderma. Napływ nowych firm utrzymuje się na stabilnym poziomie około 10–15 podmiotów rocznie, co potwierdza długoterminową atrakcyjność Krakowa jako lokalizacji do budowy zespołów technologicznych – mówi Michał Piątkowski.

Praca w IT: AI zmienia role i pożądane kompetencje

Duża część raportu poświęcona jest rosnącej roli Krakowa jako hubu AI. Z danych ankietowych zebranych wśród liderów IT wynika, że 78 proc. firm ma już oficjalnie wdrożone narzędzia AI w procesie tworzenia oprogramowania. Największe korzyści z AI są obserwowane w zadaniach rutynowych i powtarzalnych, takich jak generowanie dokumentacji, testy jednostkowe i rozwój nowych funkcjonalności.

- Sztuczna inteligencja będzie jedną z najważniejszych sił zmieniających krakowski rynek IT. Nie oznacza to jednak końca zapotrzebowania na specjalistów technologicznych, lecz zmianę ich profilu. Rynek będzie coraz mocniej premiował osoby, które łączą głębokie kompetencje techniczne, myślenie produktowe, wiedzę domenową i umiejętność wykorzystywania AI jako narzędzia inżynieryjnego, a nie technologicznej ciekawostki. Kraków już adaptuje się do tej zmiany – podkreśla Michał Piątkowski.

Rozwojowi AI w Krakowie służą duże inwestycje infrastrukturalne i akademickie. Kluczowym projektem jest Gaia AI Factory, współfinansowana ze środków publicznych i przy wsparciu Komisji Europejskiej, o wartości blisko 70 mln euro. Celem jest uruchomienie infrastruktury obliczeniowej zoptymalizowanej pod rozwój, testowanie i wdrażanie modeli AI.

Kraków wzmacnia również swoją pozycję w obszarze technologii podwójnego zastosowania (dual-use) i sektora kosmicznego, bazując na silnym zapleczu IT, inżynieryjnym i badawczym. Ważnym krokiem było uruchomienie FORT Krakow, prowadzonego przez AGH i Krakowski Park Technologiczny, jako jedynej w Polsce lokalizacji akceleratora NATO DIANA. Równolegle inicjatywa Krakow Space City wspiera rozwój kompetencji w zakresie systemów satelitarnych, przetwarzania danych i technologii kosmicznych. Mocnym punktem ekosystemu technologicznego jest środowisko akademickie: z 17 uczelni wyższych aż 9 oferuje kierunki związane z IT, kształcąc 14 tys. studentów informatyki. Każdego roku na rynek trafia ok. 2 900 absolwentów kierunków ICT.

Raport 2026 Krakow IT Market Report jest dostępny do pobrania na stronie:

https://www.motife.com/it-report