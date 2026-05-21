Forsal logo

Używki drożeją najszybciej. Nowe dane o cenach w sklepach

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 10:36
Używki drożeją najszybciej. Nowe dane o cenach w sklepach
Używki drożeją najszybciej. Nowe dane o cenach w sklepach/Shutterstock
Choć część produktów zaczęła tanieć dzięki agresywnej walce sieci handlowych o klientów, konsumenci wciąż mocno odczuwają wzrost cen używek. Najnowszy raport UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito pokazuje wyraźnie, że papierosy i alkohol drożeją dziś znacznie szybciej niż większość produktów spożywczych. Wojny cenowe obniżyły natomiast ceny masła i oleju.

Używki zdrożały najbardziej

„Najbardziej zdrożał asortyment będący pod wpływem kursów walut i warunków klimatycznych rzutujących na ceny surowców - kawy, kakao, herbaty. Choć obecnie na światowych giełdach widać obniżki, handel detaliczny reaguje na nie z dużym opóźnieniem. W przypadku alkoholu w grę wchodzą natomiast podwyżki akcyzy - zauważyła dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito.

Spośród 17 analizowanych kategorii najbardziej w kwietniu najbardziej rok do roku zdrożały używki – o 8,1 proc. (w marcu – o 11,1 proc., w lutym – o 10,3 proc.). Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o 7,6 proc. rdr (w marcu – o 9,3 proc., w lutym – o 7,3 proc.). Napoje zdrożały o 5,8 proc. (w poprzednich miesiącach - 2,2 i 4,5 proc.).

Dr Artur Fiks z Uniwersytetu WSB Merito zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie średni wzrost cen używek winduje herbata, która podrożała w kwietniu o ponad 20 proc. rok do roku. Z kolei - jak zauważył - przypadku słodyczy i napojów duże znaczenie miał wzrost cen półproduktów, kosztów produkcji i transportu.

W ocenie ekspertów na wzrost cen napojów wpływ miało z również ograniczenie skali organizowanych przez sieci handlowe promocji obejmujących ten asortyment.

Produkty sypkie, mięso i nabiał

Jak wskazano w raporcie, ceny produktów sypkich wzrosły o 5,6 proc. rok do roku (w marcu i lutym podrożały o 4,3 i 0,8 proc.). Mięso podrożało o 4,8 proc. rdr (w poprzednich miesiącach - po 5,4 proc.). Nieznacznie, bo o 0,6 proc. rdr zdrożał nabiał (w marcu był tańszy 0,7 proc., a w lutym droższy o 2,3 proc.).

„Podwyżki w tych kategoriach są efektem wzrostu cen na światowych rynkach hurtowych, co może wskazywać na niekorzystne dla konsumentów tendencje. Jeżeli nie nastąpi stabilizacja sytuacji geopolitycznej, to w ciągu kilku miesięcy może utrzymać się szybki trend wzrostowy cen nie tylko tych, ale też innych produktów żywnościowych” – przewiduje Fiks.

Produkty tłuszczowe tanieją

Kwiecień był natomiast kolejnym miesiącem ze spadkiem, rok do roku, cen produktów tłuszczowych, które potaniały średnio o 9,5 proc. (w marcu i lutym spadki wyniosły odpowiednio: 7,7 i 4,8 proc.). Staniały również dodatki spożywcze - o 1,5 proc. rdr; w marcu również były tańsze w ujęciu rocznym - o 3,7 proc., ale w lutym odnotowały podwyżkę o 5,1 proc.

„W przypadku produktów tłuszczowych obecne obniżki są w dużej mierze efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku. W 2025 roku ceny masła wzrosły średnio o 11,5 proc., dlatego dzisiejsze spadki są w pewnym sensie statystycznym odbiciem po wcześniejszych podwyżkach. Rynek tłuszczów mógł również osiągnąć chwilowe nasycenie, a dodatkowym czynnikiem sprzyjającym obniżkom były niższe ceny niektórych surowców, mimo że notowania rzepaku nadal pozostają relatywnie wysokie” – zaznaczyła Myślińska-Wieprow.

Wojna sieci handlowych obniża ceny

Fiks zwrócił z kolei uwagę, że średnia cena produktów tłuszczowych w dużej mierze kreowane są przez strategie marketingowe sieci handlowych prowadzących wojny cenowe. Sklepy prześcigają się szczególnie w obniżkach cen masła, które oferowane jest w promocji nawet o kilkadziesiąt procent taniej.

Dane pochodzą z raportu pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Analiza objęła ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku. Łącznie zestawiono ze sobą blisko 104 tys. cen detalicznych z przeszło 48 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych: dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci convenience oraz cash&carry.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUżywki drożeją najszybciej. Nowe dane o cenach w sklepach »
Tematy: handelcenykonsumenciceny w sklepach
Powiązane
Inflacja nadal numerem jeden. Ale poziom obaw spadł najmocniej od 2022 roku
Inflacja wciąż straszy Polaków. Ale lęk jest dużo mniejszy niż po wybuchu wojny
Inflacja bazowa znów rośnie. NBP podał nowe dane za kwiecień
Inflacja bazowa znów rośnie. NBP podał nowe dane za kwiecień
Ceny podstawowych produktów. W marcu symboliczny spadek
Ceny podstawowych produktów. W marcu symboliczny spadek
sklep
Cena kontra jakość. Jak Polacy wybierają produkty na Wielkanoc
Zobacz
|
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi? Jak długo przysługuje w 2026 roku?
Niebo nad Polską zaroiło się od "Shahedów". Generał przerwał milczenie
Niebo nad Polską zaroiło się od "Shahedów". Generał przerwał milczenie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj