Ceny ropy znów w górę. USA i Iran grożą sobie wzajemnie, inwestorzy załamują ręce

Ceny ropy

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 99,31 USD - wyżej o 1,07 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 105,99 USD za baryłkę, w górę o 0,92 proc.

Trump grozi atakiem

Stany Zjednoczone i Iran grożą sobie nawzajem eskalacją konfliktu w obliczu trwającego od wielu tygodni impasu na Bliskim Wschodzie, który nie doprowadził na razie do żadnego rozwiązania.

Prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom, że USA znajdują się w "ostatniej fazie" negocjacji z Iranem, co wzbudziło nadzieje inwestorów na bliskie zawarcie porozumienia.

Jednak Donald Trump powtórzył też "obietnicę" wznowienia ataków na ten kraj w nadchodzących dniach, jeśli Iran nie zgodzi się na przyjęcie jego warunków.

"Albo dojdziemy do porozumienia, albo zrobimy kilka rzeczy, które będą trochę niemiłe" - powiedział Donald Trump.

"Ale mam nadzieję, że to się nie wydarzy" - dodał.

Groźby o ataku na Iran prezydent USA wypowiadał już wielokrotnie od czasu wprowadzenia zawieszenia broni w trwającym na Bliskim Wschodzie konflikcie.

Donald Trump wielokrotnie też powtarzał, że obie strony są blisko osiągnięcia porozumienia, ale - jak dotąd - do tego nie doszło.

"Zmuszanie Iranu siłą do poddania się to nic innego jak iluzja"

Tymczasem prezydent Iranu Masoud Pezeszkian zapewnił, że Iran nie stoi na krawędzi poddania się, mówiąc: "Zmuszanie Iranu siłą do poddania się to nic innego jak iluzja".

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej - jak podała agencja Tasmin - wskazał zaś, że jeśli agresja na Iran się powtórzy, wojna regionalna tym razem rozszerzy się poza region i zapowiedział "miażdżące ciosy" w niespodziewanych miejscach.

Ropa pozostanie droga

"Po prawie 3 miesiącach wojny na Bliskim Wschodzie cele prezydenta Donalda Trumpa wydają się dalekie od osiągnięcia, a Iran wychodzi z tego konfliktu wprawdzie poturbowany, ale ośmielony dzięki nowym globalnym wpływom" - oceniają analitycy Bloomberg Economics.

"Ryzyko dalszej eskalacji utrzymuje się, ponieważ obie strony pozostają zbyt daleko od siebie, aby dojść do porozumienia. (...) Dalsze walki raczej nie doprowadzą jednak do strategicznego przełomu" - podają.

Uczestnicy rynku ropy naftowej oceniają, że ceny ropy Brent wyniosą średnio 81-100 USD za baryłkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Bloomberg Intelligence (BI).

Większość uczestników rynku - zarządzających aktywami i innych specjalistów rynków energii - uważa, że cena ropy będzie w nadchodzących latach wiązać się z długoterminową premią za ryzyko w wysokości od 5 do 15 USD na baryłce - podaje BI.