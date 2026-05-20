Trzęsienie ziemi w Kopenhadze. Wstrząsy odczuwalne w Danii i Szwecji

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:54
W Kopenhadze trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,9
W środę po południu w Kopenhadze odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,9, które według Służb Geologicznych Danii i Grenlandii (GEUS) było trzecim najsilniejszym w historii pomiarów prowadzonych w kraju od 1930 roku.

Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. „Otrzymujemy zgłoszenia od obywateli, którzy odczuli wstrząsy, prosimy o kontakt tylko w poważnych przypadkach ” – zaapelowała policja oraz służby ratownicze.

Według GEUS epicentrum znajdowało się na Bałtyku w zatoce Koege na południe od Kopenhagi i zostało odnotowane przez wszystkie stacje pomiarowe w Danii oraz na południu Norwegii oraz Szwecji. Drgania ziemi były odczuwalne przez mieszkańców innych miast m.in. Odense oraz szwedzkiego Malmoe.

Zdaniem geologów z GEUS możliwe są wstrząsy wtórne, ale o mniejszej sile.(PAP)

Źródło: PAP
