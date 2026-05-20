Forsal logo

Chiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:17
Chiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy
Chiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy/shutterstock
Niemcy straciły około 400 tys. miejsc pracy przez rozwój chińskiego eksportu - wynika z raportu londyńskiego proeuropejskiego think tanku Center for European Reform (CER), do którego dotarł dziennik „Handelsblatt”. Najbardziej ucierpiały branże motoryzacyjna, maszynowa i chemiczna.

Chińska ofensywa eksportowa

Autorzy raportu oceniają, że chińska ofensywa eksportowa coraz silniej uderza w RFN. „Niemcy są epicentrum drugiego szoku chińskiego” - napisali Sander Tordoir i Brat Setser z CER. Termin ten opisuje gwałtowny wzrost chińskiego eksportu, który szczególnie mocno dotyka niemiecką gospodarkę. Za pierwszy „szok chiński” uznaje się przystąpienie ChRL do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 r. i jego skutki dla przemysłu tekstylnego oraz elektronicznego - wyjaśnił „Handelsblatt”.

W raporcie podkreślono, że chińskie firmy z branż motoryzacyjnej, maszynowej, chemicznej i lotniczej szybko przejęły udziały rynkowe należące wcześniej do niemieckich konkurentów. „Berlin nie podejmuje jednak działań, mimo że sytuacja zagraża bezpieczeństwu gospodarczemu kraju w tak ważnych branżach” - zauważyli autorzy.

Trudna sytuacja gospodarcza Niemiec

Według CER Niemcy znalazły się obecnie w wyjątkowo trudnej sytuacji gospodarczej. Jak wskazano, produkcja przemysłowa spada od lat, a kurczą się branże szczególnie narażone na konkurencję ze strony chińskich producentów. Maleje również eksport do Chin.

Szacuje się, że w pierwszym kwartale br. chiński eksport rósł o 15 proc. szybciej niż światowy handel. Zdaniem analityków wynika to z faktu, że Chiny nie tylko nadrobiły zaległości technologiczne, ale także hojnie wspierają przedsiębiorstwa poprzez dotacje, tanie kredyty i preferencyjne warunki zakupu gruntów. Dzięki temu koszty produkcji pozostają niskie, co pozwala chińskim firmom zwiększać ekspansję na rynkach światowych.

Niemcy tracą miejsca pracy przez Chiny

Wzrost chińskiego eksportu szczególnie mocno uderza w Niemcy. Jak wynika z raportu, w kraju zniknęło około 400 tys. miejsc pracy. Autorzy ostrzegają, że zbyt szybki upadek dotychczasowych gałęzi przemysłu może prowadzić nie do „kreatywnej destrukcji”, lecz do deindustrializacji.

W raporcie oceniono, że znika wiedza fachowa, większa zależność od chińskiego eksportu dodatkowo zwiększa podatność niemieckiej gospodarki na wstrząsy. W konsekwencji rośnie też ryzyko politycznej presji ze strony Chin - dodano.

Zdaniem autorów niemieccy politycy popełniają „błąd diagnostyczny”, zakładając, że niemiecką gospodarkę mogą ponownie pobudzić wyłącznie poprzez reformy strukturalne. Eksperci postulują, by Niemcy wspierały działania UE wobec Chin, nawet jeśli pozostają one ważnym partnerem handlowym RFN.

Z Monachium Iwona Weidmann

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraChiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy »
Tematy: NiemcyChinymiejsca pracy
Powiązane
Kryzys demograficzny w Niemczech
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
Cios w potęgę przemysłową Niemiec. Prognozy są bardzo niepokojące
Cios w potęgę przemysłową Niemiec. Prognozy są bardzo niepokojące
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj