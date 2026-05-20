Zmiana proponowana od nowego roku ma charakter precyzujący i jest związana z wątpliwościami wynikającymi z zasady waloryzacji środków znajdujących się na tzw. rachunku uśpionym. Jest to taki rachunek na którego prowadzenie umowa wygasła wskutek niewykazania przez posiadacza żadnej aktywności przez 10 lat - niezłożenia jakiejkolwiek dyspozycji.

Sytuacja tzw. rachunków uśpionych

W myśl przepisów obowiązujących od 1 lipca 2016 r. gdy umowa rachunku bankowego lub prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) zawarta została na czas określony, krótszy niż 10 lat i jest ona automatycznie odnawialna, to taka sytuacja może nastąpić bez złożenia dyspozycji przez posiadacza rachunku, jeżeli na skutek odnowienia umowa ta wiązałaby na nie dłużej niż 10 lat. W przypadku braku takiej dyspozycji-umowa rachunku bankowego wygasa z mocy prawa.

Natomiast jeśli umowa taka jest zawarta na czas określony dłuższy niż 10 lat, przedłużenie jej może nastąpić tylko na skutek dyspozycji wydanej przez posiadacza rachunku. W przeciwnym razie umowa również wygasa.

Waloryzacja środków na tzw. rachunkach uśpionych

Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, podlegają one waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacja jest dokonywana na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Dotychczasowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

W ustawie o PIT jako rodzaje przychodów zaliczanych do źródła kapitały pieniężne jedynie odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania. W nawiązaniu do tego zapisu zryczałtowany podatek ma być pobierany z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.

Planowane doprecyzowanie w ustawie o PIT

Zamiarem ustawodawcy jest przyjęcie, iż kapitał pieniężny to wszelkie przychody uzyskane w związku z gromadzeniem środków pieniężnych na celach oszczędzania. Dodatkowo doprecyzowano, że w sytuacji dokonania waloryzacji środków znajdujących się na rachunkach które wygasły, przychód powstaje w chwili przypisania kwoty waloryzacji.