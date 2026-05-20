Coraz trudniej związać koniec z końcem. Młodzi Polacy wskazali największy problem

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:56
Młodzi Polacy coraz częściej funkcjonują w trybie „od wypłaty do wypłaty”, a własne mieszkanie dla wielu staje się marzeniem odkładanym na bliżej nieokreśloną przyszłość. Najnowsze badanie pokazuje, że finansowy stres silniej dotyka polskie „zetki” i millenialsów niż ich rówieśników w wielu innych krajach. Choć pracują i zarabiają, coraz większa część młodego pokolenia ma poczucie, że stabilizacja po prostu im się oddala.

Życie od wypłaty do wypłaty stało się normą

Niemal połowa, bo 41 proc. „zetek” i 46 proc. millenialsów w Polsce żyje od wypłaty do wypłaty. To wynik lekko wyższy niż na świecie, gdzie średnia wyniosła po 47 proc. - wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Z kolei polscy młodzi częściej narzekają na dostępność mieszkań.

Ankietowanych spytano również, co jest ich największą obawą. Najczęściej były to koszty życia - wskazało je 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 39 proc. millenialsów w Polsce (38 i 42 proc. globalnie). „Na tle światowych wyników polscy respondenci znacznie częściej wskazują również wojny i konflikty geopolityczne jako jedno z głównych źródeł niepokoju. Obawy te deklaruje 32 proc. przedstawicieli generacji Z i 36 proc. millenialsów w Polsce, niemal dwukrotnie więcej niż średnio globalnie” - zauważyli autorzy badania.

Finanse opóźniają plany założenia rodziny

Ponadto, zarówno w kraju, jak i na świecie 55 proc. „zetek” i 52 proc. millenialsów twierdzi, że ze względu na finanse opóźnia plany związane m.in. z założeniem rodziny, pójściem na następne studia czy uruchomieniem własnego biznesu.

W Polsce problem związany z dostępnością mieszkań jest jeszcze bardziej widoczny niż globalnie” - stwierdzili autorzy. Jak dodali, zakup własnej nieruchomości pozostaje poza zasięgiem 59 proc. przedstawicieli generacji Z i 52 proc. millenialsów, podczas gdy globalnie deklaruje tak odpowiednio 51 proc. i 40 proc. respondentów. Z kolei 71 proc. badanych „zetek” i 52 proc. millenialsów (69 i 64 proc. na świecie) wskazuje, że dostępność i przystępność cenowa zakwaterowania ma bezpośredni wpływ na ich decyzje zawodowe.

Młodzi częściej korzystają z AI

Deloitte zwrócił też uwagę, że w ciągu roku wzrosła globalna skala wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – sięga po nie 74 proc. przedstawicieli obu pokoleń, wobec nieco ponad połowy rok wcześniej. W Polsce ten odsetek również rośnie, ale poziom wykorzystania AI pozostaje niższy i wynosi 58 proc. wśród przedstawicieli generacji Z oraz 57 proc. millenialsów.

Siedmiu na dziesięciu badanych z obu generacji (68 proc. „zetek” i 73 proc. millenialsów) używa AI do identyfikowania możliwości rozwoju i nauki, a odpowiednio 66 i 67 proc. korzysta z niej w celu uzyskiwania wskazówek dotyczących kariery.

Piętnasta edycja globalnego badania nastrojów millenialsów (osób urodzonych w latach 1983-1994) oraz pokolenia Z (urodzonych w latach 1995-2006) powstała na podstawie globalnej ankiety przeprowadzonej między 24 listopada 2025 r. a 15 stycznia 2026 r. Wśród blisko 22,6 tys. respondentów z krajów Ameryki Północnej, Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji znalazło się także kilkaset badanych z Polski.

Źródło: PAP
