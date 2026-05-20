ABW zatrzymała trzech Polaków. Chodzi o szpiegostwo na rzecz Rosji

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 10:56
Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Rosji – poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dodał, że to obywatele Polski. Mężczyznom zarzuca się "rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym”.

Tomasz Siemoniak poinformował w środę na platformie X, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali 3 osoby. Mężczyźni podejrzani są o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Zatrzymani to obywatele RP, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat – wyjaśnił minister koordynator służb wewnętrznych.

Jak przekazał Siemoniak, zarzuca się im działania wywiadowcze. Chodzi o „rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym”.

Zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu

Do zatrzymania trzech obywateli Polski: A.Ć. (62 lata), D.C. (50 lat), A.P. (48 lat) doszło 12 maja.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a także wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym, publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Czyny zarzucane podejrzanym kwalifikowane są z :

  • art. 130 § 1 i 2 k.k. (działanie na rzecz obcego wywiadu i udzielanie temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej),
  • art. 130 § 8 k.k. w związku z art. 130 § 7 k.k. (czynienie przygotowań do dywersji i sabotażu),
  • art. 130 § 9 k.k. (prowadzenie dezinformacji na rzecz obcego wywiadu),
  • art. 117 § 3 k.k. (publiczne pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej)
  • art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (propagowanie symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie).
Jakie działania podejmowali zatrzymani Polacy?

Jak wyjaśnia Nowak, działania podejrzanych były ukierunkowane na „propagandowe wspieranie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także czynne angażowanie się w gromadzenie środków przeznaczonych na zakup sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich”.

Zatrzymani wykonywali również szereg zadań o charakterze wywiadowczym na zlecenie ustalonego obywatela Federacji Rosyjskiej, powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w tym polegających m.in. na rozpoznaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terenie RP – wymienia.

Członkowie grupy przechodzili szkolenia strzeleckie oraz z taktyki pola walki, które stanowiły czynne przygotowania do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.

Od 8 lat do dożywocia – kara za szpiegostwo

Zachowania kwalifikowane jako przestępstwa szpiegostwa przeciwko bezpieczeństwu państwa zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał zatrzymane osoby w charakterze podejrzanych. Mężczyźni nie przyznali się oni do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Wobec wszystkich trzech podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy w Białymstoku wnioski te uwzględnił.

