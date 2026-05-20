Forsal logo

Wielki przerzut wojsk na wschód. NATO uruchamia operację SWORD '26

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 10:38
Wielki przerzut wojsk na wschód. NATO uruchamia operację SWORD '26
Wielki przerzut wojsk na wschód. NATO uruchamia operację SWORD '26/PAP
Na wschodniej flance NATO rozpoczęły się manewry SWORD ’26. Ich celem jest sprawdzenie gotowości Sojuszu do błyskawicznej reakcji na potencjalne zagrożenia. W realizację tej operacji zaangażowanych jest ponad 15 tys. żołnierzy, a fundamentalną rolę odgrywają polskie struktury wojskowe.

Trzy potężne operacje wojskowe – Saber Strike ’26, Immediate Response ’26 oraz Swift Response ’26 – połączyły się w jedno gigantyczne przedsięwzięcie szkoleniowe pod kryptonimem SWORD ’26 (Strategic Warfighter Operation for Response and Defence ’26). To największy tegoroczny sprawdzian bojowy realizowany w tej części Europy. Głównym założeniem manewrów jest przetestowanie w warunkach praktycznych procedur szybkiego przerzutu sojuszniczych sił w rejon wschodniej flanki NATO.

Potęga militarna na wschodniej flance. Ponad 15 tys. żołnierzy NATO wkracza do akcji

Skala operacji robi ogromne wrażenie. Z ponad 15 tys. wojskowych biorących udział w SWORD ‘26 największy kontyngent wystawili Amerykanie, którzy wysłali około 6 tys. żołnierzy i kilkaset sprzętu wojskowego. Scenariusz działań został opracowany na najwyższym szczeblu strategicznym przez Europejskie Dowództwo Stanów Zjednoczonych (USECOM). Za bezpośrednie kierowanie poszczególnymi etapami odpowiada Dowództwo Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce (USAREUR- AF) we współpracy z V Korpusem US Army (V Corps).

Choć na poligony trafiają głównie jednostki bojowe, powodzenie całej operacji spoczywa na barkach logistyków. Dla Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) oraz podległych mu jednostek specjalistycznych SWORD ’26 to najważniejszy egzamin wizerunkowy i kompetencyjny w tym roku. Polscy żołnierze w całości odpowiadają za realizację zadań państwa-gospodarza (HNS – Host Nation Support).

Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?

Polska armia zdaje najważniejszy egzamin. Kulisy operacji w ramach SWORD '26

Nasze służby zabezpieczają transporty międzynarodowe poruszające się po terytorium RP – zarówno te zmierzające z baz w Niemczech i Skandynawii, jak i te, które realizują bezpośrednie cele szkoleniowe na polskich poligonach. Zakres odpowiedzialności obejmuje koordynację ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz morskiego.

"Federacja ćwiczeń SWORD ‘26 pozwala na praktyczne sprawdzenie możliwości realizacji zadań HNS dla operacji sojuszniczej, w tym m.in. funkcjonowania kluczowej infrastruktury komunikacyjnej, systemów zabezpieczenia logistycznego oraz procedur RSOM&I (Reception, Staging, Onward Movement and Integration – przyp. red.), obejmujących płynne przyjęcie wojsk, ześrodkowanie, dalsze przemieszczenie, integrację sił i realizację zadań szkoleniowych na terytorium RP" – czytamy w komunikacie IWspSZ.

Bezpieczeństwo i wielkie dostawy. Służby w Polsce koordynują przerzut wojsk NATO

Sprawne przyjęcie tysięcy żołnierzy wymaga gigantycznych zasobów. Polskie wojsko koordynuje z administracją lokalną wydawanie niezbędnych pozwoleń oraz dba o ciągłość łańcucha dostaw. Mowa tu o terminowym dostarczaniu paliwa, żywności, wody oraz wsparcia medycznego dla wojsk sojuszniczych.

Nad pełnym bezpieczeństwem gigantycznych kolumn wojskowych i transportów sprzętu czuwa szeroko zakrojona sieć kooperacji krajowej. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych ściśle współpracuje na tym polu z Żandarmerią Wojskową, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.

Alarmujące doniesienia. Nowa taktyka Rosjan przy użyciu dronów
Alarmujące doniesienia. Nowa taktyka Rosjan przy użyciu dronów
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWielki przerzut wojsk na wschód. NATO uruchamia operację SWORD '26 »
Tematy: PolskawojskoNATOmanewry wojskowe
Powiązane
To nie był zwykły lot nad Polską. USA wysłały Bombardiera do akcji
To nie był zwykły lot nad Polską. USA wysłały Bombardiera do akcji
Rekordowy strzał polskiego Homara. Pocisk uderzył w cel na Bałtyku
Rekordowy strzał polskiego Homara. Pocisk uderzył w cel na Bałtyku
To nie fotomontaż. Ukraina wysłała rosyjski dron do Polski
To nie fotomontaż. Ukraina wysłała rosyjski dron do Polski
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi? Jak długo przysługuje w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj