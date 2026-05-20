Linie lotnicze nie muszą się obawiać o paliwo, ale co z cenami biletów?

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:38
Liniom lotniczym nie grożą braki paliwa, mimo wyraźnego wzrostu jego cen. Jak zauważa środowy „Dziennik Gazeta Prawna”, spadek popytu na podróże lotnicze sprawia jednak, że ceny biletów pozostają na umiarkowanym poziomie.

Paliwa lotniczego nie zabraknie

Mimo trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie najwięksi przewoźnicy lotniczy w Polsce nie obawiają się braku paliwa lotniczego w najbliższych miesiącach – donosi „DGP”.

Cytowany przez dziennik Michał Kaczmarzyk, szef linii Buzz, zapewnia, że dostawcy mają zabezpieczone magazyny do sierpnia. Jak podkreśla, ewentualne kasowanie lotów nie wynika z braku paliwa, lecz z braku opłacalności połączeń, wywołanego wzrostem cen nafty lotniczej z poziomu 600-800 dol. do 1500-1600 dol. za tonę.

Powodu do niepokoju nie widzi też Andrzej Kobielski, wiceprezes Enter Air i powołuje się na unijne dyrektywy nakazujące utrzymywanie trzymiesięcznych zapasów paliwa na wypadek wstrzymania dostaw. Rozmówca „DGP” zauważa, że choć z Zatoki Perskiej trafiało do Europy 20 proc. ropy, to potrzeby zostaną zaspokojone z innych kierunków.

Podobne stanowisko zajmuje LOT, który ze względów bezpieczeństwa, jedynie utrzymuje zawieszenie rejsów do Tel Awiwu, Bejrutu i Rijadu.

Główny dostawca - Orlen zapewnia o pełnym bezpieczeństwie dostaw dzięki dywersyfikacji i ominięciu Cieśniny Ormuz na rzecz systemów rurociągów.

Pasażerowie wstrzymują się z rezerwacjami

Cytowany przez „DGP” Mariusz Piotrowski, ekspert portalu Fly4free, zwraca uwagę na barierę psychologiczną pasażerów, którzy z obawy przed globalnym kryzysem i anulacjami wstrzymują się z rezerwacjami. Powoduje to spadek popytu przy próbach podnoszenia cen biletów, przez co linie lotnicze bez zabezpieczonych kontraktów terminowych ponoszą straty. Powstrzymaniu wzrostu cen sprzyja jednak konkurencja między WizzAirem a Ryanairem. Ten ostatni – jak podaje „DGP” – zabezpieczył w korzystnej cenie aż 80 proc. paliwa na kolejny rok.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
