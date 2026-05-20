USA zmniejszą liczbę wojsk w Europie. Będą też konsekwencje dla Polski

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:22
Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował w środę, że USA ograniczą liczbę Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) stacjonujących w Europie z czterech do trzech. Jak przekazał we wpisie w serwisie X, decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia części amerykańskich sił w Polsce.

Liczba wojsk USA wróci "do poziomu z 2021 roku"

Parnell podkreślił, że decyzja resortu obrony USA oznacza powrót „do poziomu z 2021 r.”. Rzecznik Pentagonu napisał też, że ostateczny rozkład wojsk USA w Europie będzie przedmiotem „dalszej analizy wymagań strategicznych i operacyjnych”. Dodał, że skutkiem zmniejszenia obecności amerykańskiej armii w Europie będzie również „tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce”, która – jak podkreślił – „jest wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych”.

„Polska okazała zarówno zdolności, jak i determinację do samoobrony. Inni sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady” - napisał rzecznik Pentagonu.

"Polska może liczyć na USA"

Zgodnie z treścią wpisu Parnella szef Pentagonu Pete Hegseth rozmawiał na ten temat we wtorek rano z szefem polskiego resortu obrony, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. We własnym oświadczeniu po tej rozmowie polski minister przekazał, że „żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła”. Hegseth miał też potwierdzić, że „Polska może liczyć na Stany Zjednoczone”.

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył we wtorek, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to „jedynie opóźnienie rotacji”. Zaznaczył, że nie podjęto decyzji o ostatecznym przeznaczeniu tych wojsk.

O obecności amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO rozmawiał we wtorek w Brukseli szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie (EUCOM), gen. Alexusem Grynkewichem oraz szefami obrony państw bałtyckich.

Tusk: Rząd stara się uzyskać informacje

Premier Donald Tusk powiedział przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu, że „rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje amerykańskich sojuszników”.

- Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślił Tusk.

Szef polskiego rządu zapewnił w ubiegły piątek, że wraz z ministrem obrony są w kontakcie m.in. z gen. Grynkewichem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

- Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski - zapewniał wówczas Tusk.

Informacyjny chaos

Wypowiedź Parnella jest jak dotąd najbardziej klarownym wyjaśnieniem sytuacji o wstrzymaniu rozmieszczenia w Polsce brygady pancernej w ramach planowanej rotacji. Dochodzi do niej po pięciu dniach informacyjnego chaosu ze strony administracji USA i pogłoskach o nagłym wstrzymaniu przez Pentagon rotacji brygady pancernej z Teksasu do Polski.

Agencja Reutera poinformowała 15 maja, powołując się na dwóch anonimowych urzędników amerykańskich, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. żołnierzy USA do Polski. Stacja CNN podała natomiast, powołując się na źródła w tym samym ministerstwie, że decyzja o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była elementem działań mających na celu redukcję liczbę sił USA w Europie.

Źródło: PAP
