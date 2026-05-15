Przemieszczenia żołnierzy USA do Polski jednak nie będzie? Nowe doniesienia mediów

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 08:45
Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski - poinformowała w piątek agencja Reuters, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo.

Nagłe odwołanie przemieszczenia wojsk USA do Polski

Reuters tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia portalu Army Times, który w środę poinformował, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski amerykańskich żołnierzy.

Według Army Times odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem.

Także dziennik „The Wall Street Journal” podał w środę, że zostało odwołane planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie amerykańskich żołnierzy do Polski.

Decyzji jeszcze nie ogłoszono oficjalnie

Jak pisze Reuters, rzecznik Pentagonu odmówił komentarza, a amerykański urzędnik stwierdził, że o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie.

Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, mającego ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5 tys. amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Sugerowałoby to, jak zaznacza agencja, że wojska, które miały zostać rotacyjnie rozmieszczone z Polsce z USA, mogłyby pochodzić z innych miejsc.

Kosiniak-Kamysz: Liczba wojsk USA w Polsce nie zmieni się

Reagując na informacje o wstrzymaniu przerzutu do Polski, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w czwartek, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce - podawana dotąd na około 10 tys. - nie zmieniła się. Tłumaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może skutkować tym, że „inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów”.

Źródło: Reuters
