Gdzie zorganizować sobie wypoczynek nad morzem w dobrej cenie lub spokojny city break w długi weekend czerwcowy

Gdy standardowo wolne wypada w czwartek, łatwo zaplanować czterodniowy wyjazd. To atrakcyjny termin, jeśli chcemy skorzystać z początku lata, ale jednocześnie uniknąć wyższych cen i większych tłumów.

Czarnogóra ma najniższe ceny nad Adriatykiem

Przykładowo, w Budvie pobyt dla dwóch osób można znaleźć już od 220 zł. Kurort ten dobrze łączy plaże, starówkę i doświadczenia gastronomiczne. Atrakcyjne ceny dostępne są także w Kaluderacu, gdzie pobyt zaczyna się od 230 zł. W tej części wybrzeża można liczyć na kameralne plaże, zatoki i mniej komercyjny charakter.

Z kolei Petrovac, z ofertami od 310 zł, znany jest z nadmorskiej promenady, plaży miejskiej i rodzinnej atmosfery. – Na długi weekend czerwcowy Czarnogóra zdecydowanie kusi cenami. To jeden z tych kierunków, w których już na początku czerwca można poczuć klimat lata, a jednocześnie uniknąć największego natężenia ruchu turystycznego. Plaże, nadmorskie promenady i możliwość krótkich wycieczek wzdłuż wybrzeża sprawiają, że nawet kilkudniowy pobyt może być bardzo różnorodny.

Druga atrakcyjna lokalizacja na długi weekend znajduje się na południu kraju. Miejscowość Dobrą Vodę, gdzie ceny zaczynają się od 430 zł. Leży w rejonie Baru i jest ceniona za widoki na Adriatyk i dostęp do plaż.

Może posłużyć też jako dobra baza do poznania południowej części czarnogórskiego wybrzeża, w tym Baru, Starego Baru czy okolic jeziora Szkoderskiego.

Na wypoczynek w Słowacji można dojechać samochodem

Chcąc pozostać bliżej domu, warto rozważyć Słowację na czerwcówkę 2026. Górskie krajobrazy, termy i wielość atrakcji sprawiają, że kraj może zaspokoić różne gusta. W Liptowskim Mikułaszu pobyt dla dwóch osób znajdziemy od 390 zł. Region ten jest jednym z najbardziej wszechstronnych turystycznie miejsc na Słowacji.

W ciągu kilku dni można odwiedzić Tatralandię, zaplanować spacer lub rowerową wycieczkę nad Liptowską Marą, wybrać się do Doliny Demianowskiej albo skorzystać ze szlaków w Niżnych Tatrach. Również Wysokie Tatry z cenami od 550 zł będą dobrym wyborem dla osób szukających górskiego charakteru wyjazdu. Początek czerwca sprzyja spacerom, korzystaniu z tras widokowych, przejazdom kolejką linową między tatrzańskimi miejscowościami i odpoczynkowi w hotelach z zapleczem wellness.

Weekend na Węgrzech dla dojrzałych w termalny relaks i naddunajski city break

Węgry na długi weekend czerwcowy pozwalają połączyć odpoczynek z wodą termalną, zwiedzaniem i dobrą kuchnią. Jako destynacja położona bliżej Polski niż kraje nad Adriatykiem, idealnie się sprawdzi na kilkudniową podróż. W uzdrowiskowym Hajdúszoboszló pobyt dla dwóch osób można znaleźć od 570 zł.

To jeden z najbardziej znanych węgierskich kurortów termalnych, wybierany przez osoby szukające relaksu w basenach i aquaparkach.

Czerwcówka w takim miejscu nie musi być uzależniona od pogody, bo nawet gdy dzień nie sprzyja spacerom, główną atrakcją pozostają kąpiele termalne i hotelowe udogodnienia. Z kolei Ostrzyhom, dostępny od 600 zł, będzie ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych historią, architekturą i wolniejszym city breakiem.

Miasto położone nad Dunajem słynie z monumentalnej bazyliki i pięknych widoków na rzekę. W kilka dni można połączyć spacer po mieście, wizytę w zabytkach, rejs lub przejazd wzdłuż zakola Dunaju, a także wycieczkę do pobliskich miejscowości.

Czechy: Praga i Karlowe Wary na klasyczny city break

W Pradze pobyt dla dwóch osób można znaleźć od 500 zł. Stolica kraju sprawdza się o każdej porze roku, ale początek czerwca szczególnie nadaje się do spędzania czasu na zewnątrz. Most Karola, Hradczany, Malá Strana, Rynek Staromiejski, Wełtawa, ogrody i liczne punkty widokowe – to wszystko pozwala wypełnić program nawet bardzo intensywnego city breaku.

– Czechy są jednym z najłatwiejszych logistycznie kierunków zagranicznych na kilkudniowy wypad z Polski. Szybki dojazd, atrakcyjne miasta, dobra gastronomia i szeroka baza hotelowa sprawiają, że to propozycja szczególnie korzystna na długi weekend zarówno dla osób planujących klasyczny city break, jak i pobyt uzdrowiskowy – tymi słowami zachęca do odwiedzenia Czech ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Najbardziej znany i historyczny ośrodek Karlowe Wary, jest dostępny od 640 zł, to propozycja zdecydowanie uzdrowiskowa. Miasto słynie z eleganckiej architektury, kolumnad, źródeł mineralnych i spacerowego charakteru.

Długi weekend można tu spędzić wolniej – korzystając z zaplecza rekreacyjnego w hotelu, spacerując po centrum albo wybierając się na punkty widokowe otaczające miasto.

Propozycje długiego weekend w czerwcu podsumowuje przedstawiciel branży turystycznej:

– Początek czerwca sprzyja zarówno wypoczynkowi nad morzem, jak i city breakom, wyjazdom do term, w tym podróżom do krajów sąsiadujących z Polską. Przy czterech dniach za granicą nie musimy planować pełnego urlopu: wystarczy dobrze dobrany kierunek, dogodny dojazd i hotel, który pozwoli odpocząć niezależnie od pogody. Aktualnie w ofertach widać, że nawet w popularnych krajach południa Europy wciąż można znaleźć bardzo przystępne cenowo propozycje – Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.