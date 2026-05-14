Forsal logo

O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:43
[aktualizacja 41 minut temu]
O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni
O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni/Shutterstock
Polska gospodarka w I kwartale 2026 roku wzrosła o 3,4 proc. w ujęciu rocznym, wynika z szybkiego szacunku GUS. To mniej niż prognozowane przez ekonomistów 3,6 proc. W IV kwartale 2025 roku PKB wzrósł natomiast o 4,1 proc.

Wzrost PKB Polski w I kw. 2026 r.

PKB Polski w I kw. 2026 r. wzrósł o 3,4 proc. rdr wobec wzrostu o 4,1 proc. rdr w IV kw. 2025 r. - wynika z szybkiego szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w I kw. wzrósł o 0,5 proc., po wzroście o 1,0 proc. kdk kwartał wcześniej.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kw. 2026 r. PKB Polski wzrósł o 3,6 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w I kw. 2026 r. GUS poda 1 czerwca.

Erste: Niższy wzrost PKB przez niskie temperatury w styczniu

Niskie temperatury w styczniu i lutym mocniej negatywnie wpłynęły na wzrost gospodarczy jeszcze bardziej niż przewidywano - wynika z komentarza ekonomistów Erste Bank Polska.

Ekonomiści Erste Bank Polska przewidywali, że wzrost PKB za I kw. wyniesie 3,8 proc. rdr. „Wygląda na to, że dwa wyjątkowo śnieżne i mroźne miesiące na początku roku obniżyły dynamikę wzrostu gospodarczego bardziej, niż założyliśmy” - napisali w komentarzu.

Według nich niższy od przewidywanego wzrost PKB oznacza tylko przejściowe osłabienie, a nie efekt „utraty rozpędu” wynikającej z konfliktu na Bliskim Wschodzie i szoku cenowego na rynkach surowców energetycznych.

„Wpływ konfliktu z czasem się ujawni, ale będzie zależał od długości jego trwania. Jak dotąd jedynie nieznacznie obniżyliśmy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2026 r. z powodu konfliktu względem oczekiwań z przełomu roku, do 3,8 proc., choć presja na dalszą korektę szacunków w dół narasta” - wskazali ekonomiści Erste.

Zaznaczyli, że nadal oczekują dobrych wyników konsumpcji prywatnej i inwestycji w tym roku.

„Z RPP słyszymy, że dyskusja na temat dostosowania stóp procentowych rozpocznie się dopiero po zapoznaniu się Rady z lipcową aktualizacją projekcji. Słaby odczyt PKB za I kw. sprawia, że szybkie przejście do trybu zacieśniania polityki monetarnej już w lipcu wydaje się mało prawdopodobne” - dodano w komentarzu.

Solidne tempo wzrostu

Wzrost PKB w I kwartale spowolnił, ale gospodarka utrzymuje solidne tempo rozwoju pomimo napięć geopolitycznych, podwyższonej niepewności i słabej koniunktury w strefie euro - wskazali ekonomiści ING w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca br.

Ekonomiści ING Rafał Benecki i Adam Antoniak komentując te dane podkreślili, że zaawansowany cykl inwestycji publicznych zwiększa odporność polskiej gospodarki na szoki. „Przemysł wciąż relatywnie mniej (niż w przeszłości) wnosi do tempa PKB, ale gospodarka rośnie w większym stopniu dzięki usługom” - uznali.

Zwrócili uwagę, że chociaż w I kwartale br. wzrost PKB spowolnił wobec ostatniego kwartału ub. roku, to gospodarka utrzymuje solidne tempo rozwoju pomimo napięć geopolitycznych, podwyższonej niepewności i słabej koniunktury w strefie euro, w tym w gospodarce niemieckiej.

„Po trudnym początku roku, kiedy trudne warunki pogodowe wyraźnie ciążyły na aktywności gospodarczej w budownictwie (dwucyfrowe spadki produkcji budowlano-montażowej) oraz przemyśle, marzec przyniósł wyraźne odbicie. Było ono jednak niewystarczające, aby uniknąć spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w porównaniu z bardzo dobrym IV kwartałem 2025 r.” - poinformowali ekonomiści ING.

Pozytywnie ocenili to, że gospodarka utrzymuje solidne, przekraczające 3 proc. tempo PKB, chociaż otoczenie zewnętrzne jest niesprzyjające, a naturalny motor wzrostu, czyli przemysł, wnosi mniej do tempa wzrostu gospodarczego niż zwykle. Jednocześnie przekazali, że w kontekście niepewności związanej z rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie i nasilającym się kryzysem energetycznym, powodującym wysokie ceny ropy naftowej, obniżyli wcześniej prognozę wzrostu gospodarczego w tym roku do 3,4 proc. z 3,7 proc. oczekiwanych na początku roku.

„Liczymy, że w dalszej części roku wsparciem dla gospodarki będzie realizacja projektów z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który formalnie wygasa z końcem tego roku. Już dane za 2025 rok pokazały, że inwestycje publiczne ruszają, a ożywienie kredytu w gospodarce sugeruje, że cykl inwestycji publicznych »rozlewa« się także na resztę gospodarki” - wskazali analitycy.

Co z inflacją?

Ich zdaniem czynnikiem ryzyka jest natomiast potencjalna negatywna reakcja konsumentów na wzrost cen paliw i możliwe ograniczenie aktywności zakupowej. Spodziewany dalszy wzrost inflacji, w sytuacji spowalniającego wzrostu płac, będzie - jak podali - dodatkowo redukował skalę wzrostu realnych dochodów. „Pod tym względem 2026 rok wygląda gorzej niż bardzo mocne poprzednie dwa lata” - ocenili.

Stopy procentowe

Zwrócili uwagę, że dane o wzroście gospodarczym na początku tego roku okazały się nieco gorsze od oczekiwań i „Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma w czerwcu nastawienie wait-and-see w oczekiwaniu na dalsze informacje pozwalające ocenić perspektywy koniunktury i inflacji w kolejnych kwartałach”. Przedstawiciele ING spodziewają się jednocześnie, że lipcowa projekcja inflacyjna będzie ważnym czynnikiem kształtującym dyskusję w Radzie w drugiej połowie roku.

„Nasz bazowy scenariusz zakłada, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2026 r., ale wraz z przedłużającą się blokadą cieśniny Ormuz ryzyko podwyżek stóp procentowych rośnie” - wskazali analitycy banku.

Pełne dane o PKB w I kwartale 2026 r. GUS poda 1 czerwca.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: GUS
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraO ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane, ekonomiści zaskoczeni »
Tematy: PKB PolskiPKBwzrost PKB
Powiązane
PKB Polski spowalnia? PKO BP: dane za I kwartał mogą na to wskazywać
PKB Polski spowalnia? PKO BP: dane za I kwartał mogą na to wskazywać
Było lepiej, niż myśleliśmy. GUS pokazał, o ile naprawdę urosła polska gospodarka
Było lepiej, niż myśleliśmy. GUS pokazał, o ile naprawdę urosła polska gospodarka
Wzrost PKB, inflacja, stopy procentowe. Jest nowa prognoza dla Polski
Wzrost PKB, inflacja, stopy procentowe. Jest nowa prognoza dla Polski
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
limit, paliwo, rząd, ropa, ceny paliw, Dziennik Ustaw
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu [rozporządzenie w Dzienniku Ustaw]
Emerytura, ZUS, ponowne przeliczenie emerytury
Ten dokument pozwala podnieść emeryturę. Świadczenie może trwale wzrosnąć
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj