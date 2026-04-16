Wzrost PKB Polski w IV kw. 2025 roku wyższy, niż myślano

Główny Urząd Statystyczny GUS zrewidował szacunek wzrostu PKB Polski w IV kw. 2025 r. do 4,1 proc. z 4,0 proc. rdr - wynika z komunikatu urzędu.

Reklama

Szacunki na I-III kw. 2025 r. zostały utrzymane na poziomach odpowiednio: 3,2 proc. rdr, 3,3 proc. rdr i 3,8 proc. rdr.

O ile urosła polska gospodarka w całym 2025 roku?

GUS utrzymał też szacunek za cały 2025 r. na poziomie 3,6 proc.

Szacunek za 2024 r. został podwyższony do 3,2 proc. z 3,0 proc.

Szacunek za I kw. 2024 r. został podniesiony do 2,5 proc. rdr z 2,3 proc., za II kw. 2024 r. do 3,6 proc. rdr z 3,4 proc., za III kw. 2024 r. do 3,0 proc. rdr z 2,8 proc., a szacunek za IV kw. 2024 r. do 3,7 proc. rdr z 3,5 proc.