Czarne chmury nad branżą TSL. Transport, spedycja i logistyka z najgorszym wynikiem od 5 lat

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:29
Branża transportu, spedycji i logistyki znalazła się w wyjątkowo trudnym momencie. Najnowszy barometr EFL pokazuje, że nastroje przedsiębiorców są najgorsze od ponad pięciu lat. Firmy coraz ostrożniej patrzą na inwestycje, liczbę zleceń i przyszłość rynku, a eksperci ostrzegają, że problemy sektora mogą odbić się na całej gospodarce.

Branża TSL notuje mocny spadek nastrojów

Branża transportu, spedycji i logistyki (TSL) weszła w drugi kwartał 2026 roku z najgorszymi nastrojami od ponad pięciu lat – wynika z opublikowanego we wtorek barometru EFL dla branży transportowej.

„Branżowy subindeks Barometru EFL dla transportu, spedycji i logistyki na drugi kwartał 2026 roku wyniósł 46,9 pkt., czyli o 5,1 pkt. mniej kw./kw. To trzeci z rzędu spadek nastrojów w sektorze TSL i jednocześnie najniższy wynik od czwartego kwartału 2020 roku” - podano w raporcie.

Dodano, że najmocniej schłodziły się prognozy sprzedażowe. Wzrostu sprzedaży lub zamówień spodziewa się jedynie 2,5 proc. firm TSL wobec 22,5 proc. kwartał wcześniej. Jednocześnie 17,5 proc. przedsiębiorców planuje większe inwestycje, choć co trzecia firma zakłada ich ograniczenie.

Poprawa efektywności operacyjnej i ograniczanie kosztów

Według raportu, część firm nadal planuje inwestycje, jednak mają one przede wszystkim poprawiać efektywność operacyjną i ograniczać koszty. Zwiększenie nakładów na środki trwałe deklaruje 17,5 proc. przedsiębiorstw wobec 15 proc. kwartał wcześniej. Jednocześnie 32,5 proc. firm planuje ograniczenie inwestycji, a połowa utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.

W raporcie podano, że po stronie bezpieczeństwa finansowego widać przewagę odpowiedzi neutralnych. Poprawy płynności finansowej spodziewa się 4 proc. firm TSL, wobec 11 proc. w poprzednim kwartale. 91 proc. przedsiębiorców zakłada, że płynność pozostanie na podobnym poziomie, a 5 proc. przewiduje jej pogorszenie.

Ostrożne zarządzanie kosztami

Z Barometru EFL wynika też, że 85 proc. firm TSL oczekuje, że zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne pozostanie na takim samym poziomie jak w pierwszym kwartale 2026 roku. Wzrostu zapotrzebowania spodziewa się 4 proc. przedsiębiorców, natomiast 11 proc. zakłada jego spadek.

„To kolejny sygnał, że firmy transportowe i logistyczne nie planują obecnie szerokiej ekspansji finansowanej zewnętrznie, lecz raczej utrzymują bazę do działania i ostrożnie zarządzają kosztami” - wskazano.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się od 15 marca do 15 kwietnia 2026 roku.

Źródło: PAP
