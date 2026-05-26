Poradnik ZUS: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy

oprac. Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
dzisiaj, 07:33
ZUS wydał poradnik dla rodziców
Z okazji Dnia Matki ( 26 maja 2026 r.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o dostępnych świadczeniach dla rodziców i opublikował specjalny poradnik. Działa też dedykowana skrzynka mailowa mama@zus.pl.

Poradnik i skrzynka mailowa dla rodziców

ZUS wydał poradnik, który w przystępny sposób wyjaśnia zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego w trakcie ciąży oraz zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Publikacja uwzględnia różne formy zatrudnienia – umowę o pracę, zlecenie i działalność gospodarczą – a także mniej typowe sytuacje, jak łączenie urlopu wychowawczego z prowadzeniem firmy. Poradnik można pobrać ze strony zus.pl, wkrótce będzie też dostępny w wersji papierowej w placówkach ZUS.

W marcu 2026 r. ZUS uruchomił specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą rodzice mogą kierować pytania w indywidualnych sprawach.

– Przedsiębiorcze mamy pytają na przykład o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w trakcie ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą skorzystać, gdy urodzą dziecko. Pracowniczki dopytują, co z ich zasiłkiem, gdy urodzą na urlopie wychowawczym. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i potrzebują od nas informacji, by zaplanować dalsze życiowe wybory, np. co do studiów czy wyjazdu za granicę – powiedziała dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS Urszula Juszczyk.

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również:

  • w placówkach ZUS,
  • podczas e-wizyty (wideorozmowy),
  • na infolinii (22 560 16 00) oraz
  • pod adresem e-mail: cot@zus.pl.

Opieka nad dziećmi [Dane ZUS]

W kwietniu minęły trzy lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy work-life balance, która wspiera równość rodzicielską. Dane ZUS pokazują, że ojcowie coraz częściej angażują się w opiekę nad dziećmi, ale wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość.

Spośród 188 tys. osób pobierających zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem 2026 r. aż 87 proc. stanowiły kobiety. Podobnie wygląda sytuacja przy opiece nad chorymi dziećmi – w ubiegłym roku lekarze wystawili zwolnienia opiekuńcze na ok. 10 mln dni, z czego 78 proc. wykorzystały kobiety.

Źródło: ZUS
