Forsal logo

Szef NATO z wizytą w Kijowie. Padły mocne słowa o Rosji

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:58
Mark Rutte, NATO
Mark Rutte odwiedził Kijów/Shutterstock
Mark Rutte odwiedził Ukrainę. Szef NATO nie gryzł się w język i stwierdził, że Rosja nie odnosi sukcesów na froncie, dlatego atakami dronów próbuje siać terror w ukraińskich miastach. Zapewnił też, że Ukraina może liczyć na wsparcie Sojuszu przeciwko rosyjskiej agresji.

W czwartek rano na portalu X pojawiło się nagranie wideo, które przedstawia sekretarza generalnego Sojuszu Marka Ruttego w Kijowi. Na nagraniu widać budynki zniszczone w wyniku ataków dronów i rakiet.

- To jest dom towarowy, który został poważnie trafiony, coś w rodzaju centrum handlowego, ale też stacja metra. Służby ratunkowe pracują w sposób zintegrowany od 2014 roku, więc strażacy i inne służby ratunkowe działają razem w ramach jednej dużej struktury. Wykonują niezwykłą pracę, ale jednocześnie ponoszą ogromne ryzyko, ponieważ te rakiety nadlatują w odstępach 40 minut jedna po drugiej. W tym przypadku jeden z ich kolegów został zabity w wyniku drugiego uderzenia rakietowego - stwierdził widoczny na nagraniu szef NATO.

To właśnie robią Rosjanie: starają się wywołać strach i terror tutaj, w Ukrainie. W zasadzie jest to akt tchórzostwa, ponieważ nie są w stanie obecnie wygrać na froncie, ponieważ Ukraińcy radzą sobie wyjątkowo dobrze - dodał Rutte.

Rosja sieje terror w ukraińskich miastach

W ocenie Marka Rutte jedynym powodem, dla którego Rosja prowadzi wzmożone ataki z powietrza, jest to, że na froncie jej armia nie odnosi sukcesów. Dlatego właśnie Moskwa sieje terror w ukraińskich miastach.

- Dzisiaj jestem tutaj z 32 ambasadorami NATO. Wszyscy sojusznicy w NATO są tutaj, w Kijowie, i jest to wyraźny sygnał pod adresem Władimira Putina, który kilka dni temu powiedział do wszystkich misji dyplomatycznych, aby opuściły Kijów. Zamiast tego 32 ambasadorów jest tutaj, 32 sojuszników jest tutaj, jako wyraźny znak, że jesteśmy z Ukrainą - podkreślił szef Sojuszu.

Jak dodał, „Rosja nigdy nie wygra tej wojny”. – Ukraińcy nigdy na to nie pozwolą i my również na to nie pozwolimy – podsumował szef NATO.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzef NATO z wizytą w Kijowie. Padły mocne słowa o Rosji »
Tematy: RosjaUkrainaNATO
Powiązane
działka, posesja, mandat, auto, zakaz
Zakaz mycia auta na własnej posesji. Trzeba będzie wybrać się na myjnię
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Zobacz
|
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj