W czwartek rano na portalu X pojawiło się nagranie wideo, które przedstawia sekretarza generalnego Sojuszu Marka Ruttego w Kijowi. Na nagraniu widać budynki zniszczone w wyniku ataków dronów i rakiet.

- To jest dom towarowy, który został poważnie trafiony, coś w rodzaju centrum handlowego, ale też stacja metra. Służby ratunkowe pracują w sposób zintegrowany od 2014 roku, więc strażacy i inne służby ratunkowe działają razem w ramach jednej dużej struktury. Wykonują niezwykłą pracę, ale jednocześnie ponoszą ogromne ryzyko, ponieważ te rakiety nadlatują w odstępach 40 minut jedna po drugiej. W tym przypadku jeden z ich kolegów został zabity w wyniku drugiego uderzenia rakietowego - stwierdził widoczny na nagraniu szef NATO.

To właśnie robią Rosjanie: starają się wywołać strach i terror tutaj, w Ukrainie. W zasadzie jest to akt tchórzostwa, ponieważ nie są w stanie obecnie wygrać na froncie, ponieważ Ukraińcy radzą sobie wyjątkowo dobrze - dodał Rutte.

Rosja sieje terror w ukraińskich miastach

W ocenie Marka Rutte jedynym powodem, dla którego Rosja prowadzi wzmożone ataki z powietrza, jest to, że na froncie jej armia nie odnosi sukcesów. Dlatego właśnie Moskwa sieje terror w ukraińskich miastach.

- Dzisiaj jestem tutaj z 32 ambasadorami NATO. Wszyscy sojusznicy w NATO są tutaj, w Kijowie, i jest to wyraźny sygnał pod adresem Władimira Putina, który kilka dni temu powiedział do wszystkich misji dyplomatycznych, aby opuściły Kijów. Zamiast tego 32 ambasadorów jest tutaj, 32 sojuszników jest tutaj, jako wyraźny znak, że jesteśmy z Ukrainą - podkreślił szef Sojuszu.

Jak dodał, „Rosja nigdy nie wygra tej wojny”. – Ukraińcy nigdy na to nie pozwolą i my również na to nie pozwolimy – podsumował szef NATO.