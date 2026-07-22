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Zakaz mycia auta na własnej posesji. Jednak trzeba będzie wybrać się na myjnię

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 08:19
zakaz, auto, mandat, nieruchomości, posesja
Zakaz mycia auta na własnej posesji. Trzeba wybrać się na myjnię/Materiały prasowe
Mycie auta na podjeździe czy podwórku to znana i bardzo popularna w Polsce praktyka. W wielu gminach jest ono jednak zabronione, jeśli nie zostaną spełnione określone warunki techniczne. Za złamanie przepisów właścicielowi nieruchomości grozi niemały mandat. Do wszczęcia kontroli może wystarczyć zgłoszenie od sąsiada.

Myjesz auto na własnej posesji? W wielu gminach obowiązują ograniczenia

Posiadacze samochodów bardzo często myją je na swoich posesjach. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma w tym nic złego, taka czynność może skończyć się mandatem.

Kwestia mycia auta na terenie własnej działki została uregulowana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej przepisami rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. To właśnie w nim określane są szczegółowe zasady dotyczące m.in. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami.

Oznacza to, że choć sama ustawa nie wskazuje dokładnie, kiedy i na jakich zasadach można myć samochód na własnej posesji, obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na gminach. Odpowiedzi na pytanie, czy można umyć auto na swojej działce, należy więc szukać w regulaminie obowiązującym w danej gminie.

Mycie auta na własnej posesji. Co grozi za złamanie zakazu?

Za złamanie regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy grozi mandat w wysokości do 500 zł. Wizyta straży miejskiej lub policji może być efektem zarówno rutynowej kontroli, jak i zgłoszenia ze strony sąsiada. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa może zostać skierowana do sądu, który rozstrzygnie, czy doszło do naruszenia obowiązujących przepisów.

Aby móc myć auto na własnym podjeździe, właściciel nieruchomości musi spełnić określone warunki techniczne

W praktyce większość gmin dopuszcza mycie samochodów w obszarze własnej działki, jednak wyłącznie pod warunkiem spełnienia określonych, często rygorystycznych wymogów. Zazwyczaj możliwość ta dotyczy jedynie samochodów osobowych, a najważniejsze ograniczenia odnoszą się do sposobu odprowadzania powstających ścieków.

Jednym z najczęściej powtarzających się wymogów jest konieczność odprowadzania ścieków powstających podczas mycia pojazdu do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Niedopuszczalne jest natomiast kierowanie ich bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, rowów, cieków wodnych czy zbiorników wodnych.

Ponadto w wielu regulaminach można znaleźć zapisy zakazujące mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. Dotyczy to między innymi pasa drogowego, terenów zielonych, parków, lasów oraz okolic zbiorników wodnych. Warto również pamiętać, że mycie samochodu nie powinno powodować uciążliwości dla sąsiadów ani negatywnie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości.

Umycie auta biodegradowalnym płynem nie uchroni przed mandatem

Oczywiście używanie biodegradowalnych środków myjących jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, ale nie rozwiązuje głównego problemu prawnego, czyli sposobu odprowadzania ścieków powstających podczas mycia samochodu.

Ważne

Takie rozwiązanie byłoby legalne tylko wtedy, gdy dopuszczają je lokalne przepisy, a konkretnie regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący w danej gminie. Trzeba też pamiętać, że podczas mycia auta do kanalizacji lub gruntu trafiają nie tylko środki myjące. Są to również oleje, smary, pozostałości płynu hamulcowego, paliwa, asfaltu oraz różnego rodzaju brud i zanieczyszczenia zbierające się na samochodzie podczas jazdy.

Zdarza się, że straż miejska uznaje stosowanie biodegradowalnych środków za wystarczające i nie nakłada mandatu. Nie zmienia to jednak faktu, że ryzyko kary nadal istnieje, jeśli obowiązujący na terenie gminy regulamin zabrania mycia pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

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Tematy: nieruchomościdziałkizakazposesja
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