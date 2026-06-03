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Globalne spowolnienie coraz bliżej? OECD obniża prognozy PKB dla świata

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:38
Globalne spowolnienie coraz bliżej? OECD obniża prognozy PKB dla świata
Globalne spowolnienie coraz bliżej? OECD obniża prognozy PKB dla świata/Shutterstock
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła w środowym raporcie prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego na świecie z powodu skoku cen energii i nawozów na skutek wojny na Bliskim Wschodzie. W Polsce wzrost PKB ma wynieść 3 proc.

OECD tnie prognozy wzrostu światowej gospodarki

OECD pierwotnie prognozowała tegoroczny wzrost gospodarczy na świecie na 2,9 proc. Teraz organizacja jest zdania, że wzrost wyniesie 2,8 proc. w razie „zakłóceń ograniczonych czasowo”. W takim wypadku ceny energii stopniowo spadałyby od połowy bieżącego roku i wzrost odbiłby w 2027 r. do 3,1 proc.

W przypadku utrzymania się perturbacji do 2027 r. tegoroczny wzrost spadnie aż do 2,1 proc. i do 1,7 proc. w roku przyszłym, przez co niektóre kraje wpadną w recesję. Zgodnie z tym scenariuszem ceny energii oraz inflacja nadal by rosły.

Skutki wojny na Bliskim Wschodzie najbardziej odczuwa Azja

Skutki ekonomiczne tego konfliktu będą prawdopodobnie odczuwalne przez pewien czas, nawet po jego zakończeniu, biorąc pod uwagę, że naprawa zniszczonej infrastruktury i linii transportowych potrwa miesiące” – napisała organizacja w raporcie.

Największe problemy OECD prognozuje w Azji, która jest bardzo uzależniona od importu z Bliskiego Wschodu, jak również w krajach rozwijających się i państwach Zatoki Perskiej.

W raporcie podkreślono, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie cena gazu ziemnego w Azji wzrosła do 21 maja o 80 proc., a w Europie o 43,2 proc. Cena ropy naftowej wzrosła w tym czasie o 37,9 proc. Podniosła się również o 6,6 proc. cena pszenicy.

OECD ostrzegła, że wzrost inflacji obniży siłę nabywczą konsumentów i osłabi przedsiębiorstwa, a także spowoduje pojawienie się problemów z zaopatrzeniem.

OECD szacuje wzrost PKB dla Polski

Dla Polski raport przewiduje wzrost PKB o 3 proc. w bieżącym roku i o 2,7 proc. w przyszłym. Wzrost inflacji w kraju w pierwszej połowie br. ma być tymczasowy i w przyszłym roku ma ona wynieść 2,7 proc.

„Rynek pracy (w Polsce - PAP) pozostanie stabilny z niskim bezrobociem. Gospodarka pozostaje przy tym narażona na ryzyko wynikające z dużych zmian w cenach energii i ze światowego popytu, jak również z zagrożeń geopolitycznych w regionie” – czytamy.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
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Tematy: PKBgospodarkaprognoza pogodywzrost gospodarczy Polski
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