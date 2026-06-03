Kontrakty B2B pod lupą nowej ustawy o PIP. Granica między samozatrudnieniem a fikcyjnym etatem

Zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zyskują narzędzia do masowej, algorytmicznej weryfikacji podmiotów na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF). Analiza będzie nakierowana na identyfikację podmiotów, które wykazują pełną zależność ekonomiczną i organizacyjną od jednego kontrahenta. W świetle nowej procedury, kluczowe dla ochrony statusu przedsiębiorcy staje się wykazanie realnego ryzyka gospodarczego oraz autonomii w realizacji kontraktu.

Kryteria weryfikacji kontraktów B2B: kiedy JDG staje się pracownikiem

W toku czynności kontrolnych inspektorzy PIP będą badać, czy relacja między stronami kontraktu B2B nie stanowi w rzeczywistości obejścia przepisów prawa pracy w celu optymalizacji podatkowo-składkowej. Do najistotniejszych elementów, które w ocenie organów dyskwalifikują niezależność gospodarczą podwykonawcy, należą specyficzne zapisy umowne, przenoszące uprawnienia pracownicze na grunt faktury.

Ekonomiczna i infrastrukturalna zależność od jednego podmiotu: Sytuacja, w której samozatrudniony wystawia tylko jedną fakturę w miesiącu dla stałego kontrahenta przez wieloletni okres, korzystając wyłącznie ze sprzętu (laptop, telefon), oprogramowania oraz adresu e-mail w domenie zamawiającego. Brak własnych narzędzi pracy i bazy klientów ułatwia PIP wykazanie cech etatu.

Płatne przerwy w świadczeniu usług (fikcyjny urlop): Wprowadzanie do umów B2B klauzul gwarantujących samozatrudnionemu prawo do płatnego wypoczynku (np. „Wykonawcy przysługuje 26 dni płatnej przerwy w świadczeniu usług w roku kalendarzowym”). Dla organu kontrolnego jest to bezpośrednie skopiowanie instytucji urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy.

Zapisy o zakazie konkurencji bez ekwiwalentu pieniężnego: Wprowadzanie bezwzględnego zakazu współpracy z innymi podmiotami w trakcie trwania kontraktu, bez jednoczesnego przyznania wykonawcy odszkodowania z tego tytułu. Na gruncie prawa cywilnego ograniczenie swobody działalności wymaga ekwiwalentu – brak takiego zapisu sugeruje pracowniczy obowiązek lojalności.

Konsekwencje finansowe reklasyfikacji kontraktu B2B na umowę o pracę

Finansowy wymiar decyzji administracyjnej okręgowego inspektora pracy o ustaleniu stosunku pracy w miejsce kontraktu B2B jest dla przedsiębiorstw drastyczny. Odpowiedzialność za nieprawidłowe zakwalifikowanie formy zatrudnienia w całości obciąża podmiot zatrudniający (zamawiającego).

W momencie, gdy decyzja PIP staje się wykonalna, na firmie spoczywa obowiązek wstecznego zgłoszenia danej osoby do ubezpieczeń społecznych jako pracownika. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, działając na podstawie ustaleń PIP, dokonuje doszacowania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę za cały okres trwania zweryfikowanej współpracy (maksymalnie do 5 lat wstecz). Dodatkowo, firma naraża się na sankcje karne w postaci grzywien za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, których górna granica w nowej ustawie została podniesiona do 60 000 zł.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak bezpiecznie sformułować zapis o przerwie w świadczeniu usług w umowie B2B, by nie przypominał urlopu?

Zamiast zapisów o „płatnym urlopie” lub „płatnej przerwie”, kontrakt B2B powinien posługiwać się pojęciem przerw technicznych lub renegocjacji harmonogramu. Prawidłowy zapis powinien wskazywać, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy za dany okres i uwzględnia fakt, iż wykonawca ma prawo do czasowego powstrzymania się od wykonywania czynności (np. przez 20 dni w roku) w celu regeneracji potencjału twórczego, bez wpływu na wysokość miesięcznego ryczałtu za gotowość, o ile cele kontraktowe zostaną zrealizowane.

Czym jest indywidualna interpretacja Głównego Inspektora Pracy i czy chroni przed kontrolą B2B?

Nowelizacja wprowadza instytucję indywidualnych interpretacji prawa pracy, wzorowaną na prawie podatkowym. Przedsiębiorca za opłatą (wynoszącą 40 zł) może wystąpić do Głównego Inspektora Pracy z wnioskiem o ocenę wzorca umowy B2B. Jeżeli organ uzna strukturę umowy za prawidłową, firma zyskuje ochronę prawną - inspektor terenowy podczas kontroli nie będzie mógł zakwestionować zapisów umowy, o ile stan faktyczny na miejscu pokrywa się z opisem we wniosku.

Co dzieje się z podatkami (Vat i PIT) samozatrudnionego, jeśli PIP zamieni jego B2B w etat?

Reklasyfikacja umowy wywołuje skomplikowane skutki podatkowe. Wystawione przez JDG faktury VAT stają się dokumentami wadliwymi, co wymaga dokonania korekt podatkowych. Samozatrudniony traci prawo do rozliczania kosztów uzyskania przychodu jako przedsiębiorca oraz prawo do podatku liniowego lub ryczałtu. Urząd Skarbowy dokonuje ponownego przeliczenia zobowiązań podatkowych danej osoby według skali podatkowej właściwej dla stosunku pracy, co często wiąże się z koniecznością dopłaty podatku dochodowego przez pracownika, podczas gdy firma musi skorygować swoje koszty uzyskania przychodów.