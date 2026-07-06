Forsal logo

AI Act w prawie pracy: Obowiązki pracodawców i nowe prawa pracowników od sierpnia 2026 roku

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 18:00
AI ACT
AI Act w prawie pracy: Obowiązki pracodawców i nowe prawa pracowników od sierpnia 2026 roku/Shutterstock
Wdrożenie unijnego Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act) wprowadza bezprecedensowe zmiany w relacjach między zatrudniającymi a zatrudnionymi. Nowe przepisy, wchodzące w życie w sierpniu 2026 roku, nakładają na firmy rygorystyczne obowiązki biurokratyczne oraz prawne, grożąc jednocześnie milionowymi karami za ich niedopełnienie. Z drugiej strony, pracownicy zyskują zupełnie nowe instrumenty kontroli nad algorytmami, które dotychczas decydowały o ich rekrutacji, awansach czy zwolnieniach.

Kadry pod lupą Brukseli, czyli systemy wysokiego ryzyka

Na gruncie AI Act systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w obszarze zatrudnienia, zarządzania pracownikami oraz dostępu do samozatrudnienia zostały oficjalnie zakwalifikowane jako systemy wysokiego ryzyka. Klasyfikacja ta dotyczy w szczególności algorytmów stosowanych do filtrowania aplikacji rekrutacyjnych, oceny wydajności, przydzielania zadań oraz podejmowania decyzji o zakończeniu stosunku pracy. Podmiot zatrudniający, który decyduje się na wdrożenie takich rozwiązań, staje się w świetle prawa „stosującym system AI” i musi dostosować się do nowych, sztywnych ram prawnych.

Człowiek nad maszyną: twarde obowiązki firm

Zapewnienie nadzoru ludzkiego to najważniejszy obowiązek, jaki unijny ustawodawca nakłada na pracodawców. Firma ma ustawowy obowiązek wyznaczyć osoby posiadające odpowiednie kompetencje, które będą stale kontrolować działanie algorytmu. Osoby te muszą mieć realną możliwość zignorowania, zawieszenia lub nadpisania decyzji podjętej przez system. Dodatkowo, przedsiębiorstwo musi automatycznie rejestrować i przechowywać logi generowane przez system AI w celu umożliwienia późniejszej kontroli prawidłowości jego działania. Przed samym uruchomieniem algorytmu konieczne jest również przeprowadzenie formalnej analizy ryzyka pod kątem potencjalnej dyskryminacji pracowników.

Milionowe kary za technologiczne kłamstwa

Niedopełnienie procedur związanych z systemami wysokiego ryzyka lub stosowanie systemów bezwzględnie zakazanych wiąże się z drastycznymi sankcjami finansowymi. Maksymalne kary przewidziane w AI Act mogą sięgać do 35 milionów euro lub do 7% globalnego rocznego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Taki poziom sankcji ma na celu wymuszenie na zarządach spółek pełnej transparentności w testowaniu i wdrażaniu narzędzi algorytmicznych.

Koniec z tajnymi algorytmami rekrutacji i awansów

Wprowadzenie AI Act diametralnie zmienia pozycję prawną pracownika, dając mu realne narzędzia do walki z nietransparentnymi decyzjami maszynowymi. Pracodawca jest zobowiązany do jednoznacznego i uprzedniego poinformowania pracowników oraz ich przedstawicieli, na przykład związków zawodowych, że dany system AI wysokiego ryzyka będzie stosowany w miejscu pracy. Pracownik nie może być zaskakiwany faktem, że jego praca jest oceniana przez algorytm, o którego istnieniu nie miał pojęcia.

Prawo do wyjaśnienia, czyli jak kontrolować decyzje bota

Jeżeli system AI podjął lub istotnie wpłynął na decyzję wywołującą skutki prawne bądź negatywnie wpływającą na sytuację zatrudnionego, pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy jasnego i zrozumiałego wyjaśnienia roli systemu AI w procedurze decyzyjnej. Dotyczy to w szczególności sytuacji takich jak odmowa awansu, przeniesienie na niższe stanowisko czy wytypowanie do zwolnienia. Wyjaśnienie ze strony firmy musi zawierać precyzyjną informację o kryteriach oceny oraz o danych, jakie algorytm brał pod uwagę przy analizie danego pracownika. Ponadto pracownicy zyskują możliwość składania oficjalnych skarg do krajowych organów nadzorczych.

FAQ

Czy od sierpnia 2026 roku szef może użyć AI, żeby sprawdzić, czy pracownik jest zestresowany lub niezadowolony?

Nie. AI Act wprowadza bezwzględny zakaz stosowania w miejscu pracy systemów sztucznej inteligencji służących do rozpoznawania emocji osób fizycznych. Wykorzystywanie kamer lub oprogramowania do analizy wyrazu twarzy bądź tonu głosu w celu oceny samopoczucia pracownika jest nielegalne.

Co mogę zrobić, jeśli system AI odrzucił moje CV w rekrutacji, a uważam, że spełniałam wymagania?

Kandydat do pracy ma prawo zażądać od niedoszłego pracodawcy wyjaśnienia, jakie parametry i kryteria zdecydowały o odrzuceniu jego aplikacji przez algorytm. Pracodawca ma obowiązek wykazać, że system działał pod nadzorem człowieka i nie doszło do złamania zasad równego traktowania.

Gdzie pracownik może zgłosić, że pracodawca łamie przepisy AI Act?

Skargi będzie można składać do specjalnie powołanego w Polsce krajowego organu nadzoru nad sztuczną inteligencją lub bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy. PIP w ramach kontroli legalności zatrudnienia będzie weryfikować przestrzeganie procedur nadzoru nad systemami wysokiego ryzyka.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAI Act w prawie pracy: Obowiązki pracodawców i nowe prawa pracowników od sierpnia 2026 roku »
Tematy: pracodawcaprawo pracyAI Act
Powiązane
praca w upał, gigantyczne temperatury w pracy
Wysoka temperatura w miejscu pracy – planowane zmiany
Praca na kontrakcie ma swoją cenę. Szef PIP wskazuje najważniejsze ryzyko
Praca na kontrakcie ma swoją cenę. Szef PIP wskazuje najważniejsze ryzyko
wypalenie zawodowe menager menedżer strategie zarządzanie hr
Trzy nowe role menedżerskie według raportu GFKM 2026. Czy polskie kadry zarządzające czeka degradacja
Nie przegap
Kasjer, sklep, zakupy
Tymi banknotami już nie zapłacisz. Stanowisko NBP jest jasne: trzeba je wymienić
AI ACT
AI Act w prawie pracy: Obowiązki pracodawców i nowe prawa pracowników od sierpnia 2026 roku
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Jakie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy wpisać do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2026/2027?
Jakie pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy wpisać do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2026/2027?
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Alarmujący raport. Polska gospodarka straciła miliardy przez chińską konkurencję
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Dwie podwyżki renty wdowiej na horyzoncie. 25 proc. drugiego świadczenia już od stycznia i 50 proc. w 2028 roku. Tak zmienią się wypłaty
Polecamy
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Magazyn gazu ziemnego
Zapasy gazu w UE wyraźnie poniżej normy. Polska wypada na tym tle dobrze
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
ZUS wypłaca dodatkowe 689 zł do renty. Jeśli nie złożysz tego wniosku, pieniądze przepadną
drewno prawo
Ceny drewna w lipcu 2026. Lasy Państwowe kontra prywatne składy. Eksperci ostrzegają przed jesiennym skokiem stawek
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Kraj
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania samochodu na własnej działce. Sąsiad może kazać usunąć auto sprzed domu
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. „Niezwykle pozytywny sygnał”
Rosomak na defiladzie w Międzyrzeczu
Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Jak bardzo Polska pomogła Ukrainie? Rząd odtajni dokumenty z ostatnich lat
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Świat
Premier Benjamin Netanjahu
Netanjahu apeluje do USA: Turcja nie powinna otrzymać myśliwców F-35
Donald Trump
Trump o wojnie w Ukrainie: jesteśmy bliżej porozumienia niż się wydaje
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Jedno zdjęcie i krótki podpis. Trump znów wywołał burzę we Włoszech
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Rosyjskie porty nad Bałtykiem uszkodzone. Powód? Ukraińskie drony
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj