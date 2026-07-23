Trzy lata pozostają zasadą. Są jednak wyjątki

Podstawową zasadą programu Czyste Powietrze nadal jest wymóg posiadania prawa własności do domu przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Rozwiązanie to ma ograniczać nadużycia i przypadki nabywania nieruchomości wyłącznie w celu uzyskania dotacji.

Od 20 lipca 2026 r. pojawiają się jednak wyjątki. W określonych sytuacjach wymagany okres zostaje skrócony do jednego roku. Dotyczy to osób, które nabyły nieruchomość od rodziców lub dziadków w drodze zakupu, darowizny albo umowy dożywocia oraz uzyskały co najmniej 50 proc. udziałów we własności. Wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Znaczenie wielkości udziałów

Nowe przepisy mają szczególne znaczenie w przypadku współwłasności. Jeżeli nieruchomość zostanie przekazana kilku osobom, wysokość udziałów może mieć wpływ na możliwość skorzystania ze skróconego okresu oczekiwania.

Osoba, która otrzyma mniej niż 50 proc. udziałów od rodziców lub dziadków, nie skorzysta z rocznego wyjątku. W takiej sytuacji nadal obowiązuje trzyletni okres posiadania nieruchomości przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W praktyce oznacza to, że sposób podziału udziałów warto uwzględnić już na etapie planowania czynności notarialnych.

Zasiedzenie również uwzględniono w programie

Nowelizacja obejmuje także osoby, które nabyły własność nieruchomości przez zasiedzenie. Dotychczas ta grupa często napotykała trudności związane z potwierdzeniem prawa do nieruchomości na potrzeby programu.

Kluczowe znaczenie ma jednak prawomocne postanowienie sądu. To właśnie data jego uprawomocnienia stanowi podstawę oceny spełnienia wymogów formalnych, dlatego do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą zakończenie postępowania.

Termin złożenia wniosku ma znaczenie

W przypadku osób korzystających z rocznego wyjątku wymagany okres posiadania nieruchomości liczony jest do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że dokumentów nie można złożyć przed upływem pełnych 12 miesięcy od nabycia prawa własności.

Dla osób planujących remont oznacza to konieczność uwzględnienia harmonogramu czynności notarialnych oraz terminu składania wniosku przy planowaniu inwestycji.

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian

Nowelizacja nie zmienia pozostałych warunków programu Czyste Powietrze. Nadal wymagane są m.in. audyt energetyczny oraz świadectwo charakterystyki energetycznej, a dofinansowanie przysługuje wyłącznie po spełnieniu wszystkich kryteriów programu.

Maksymalna kwota wsparcia nadal może wynieść do 83 tys. zł., w zależności od poziomu dofinansowania i spełnienia obowiązujących warunków. Bez zmian pozostaje również zasada, zgodnie z którą wsparcie można otrzymać na jeden budynek w ramach jednego beneficjenta.

FAQ

Dostałem od rodziców połowę domu w darowiźnie pół roku temu. Czy mogę już składać wniosek o dofinansowanie na nowych zasadach?

Nie, nie możesz jeszcze złożyć wniosku o dotację. Nowe przepisy skracają co prawda wymagany czas posiadania nieruchomości do jednego roku, ale ten rok musi minąć przed dniem złożenia dokumentów. W Twoim przypadku musisz odczekać jeszcze co najmniej sześć miesięcy, aby spełnić twarde kryterium czasowe zapisane w znowelizowanym programie.

Czy jeśli kupiłem dom od obcej osoby na wolnym rynku, to po roku również mogę starać się o 83 tysiące złotych dotacji?

Nie, ten wyjątek nie dotyczy transakcji na wolnym rynku pomiędzy obcymi podmiotami. Skrócenie okresu posiadania nieruchomości z trzech lat do jednego roku dotyczy wyłącznie sytuacji wymienionych w ustawie. Są to przypadki zasiedzenia oraz nabycia udziałów w drodze zakupu, darowizny lub dożywocia od rodziców bądź dziadków. Przy zwykłym zakupie od obcej osoby nadal obowiązuje standardowy wymóg bycia właścicielem przez minimum trzy lata.

Dziadkowie przepisali mi w darowiźnie 30 procent udziałów w starym domu, a resztę ma mój brat. Czy spełniam nowe kryteria programu?

Nie spełniasz kryteriów uprawniających do skróconego okresu karencji. Nowe przepisy Czystego Powietrza mówią wyraźnie, że musisz nabyć od rodziców lub dziadków co najmniej 50 procent udziałów w prawie własności nieruchomości. Posiadanie 30 procent udziałów oznacza, że w świetle regulaminu programu będziesz mógł ubiegać się o dotację dopiero po upływie standardowych trzech lat od momentu zawarcia umowy darowizny.

Czy orzeczenie sądu o zasiedzeniu domu zwalnia mnie z konieczności posiadania go przez określony czas przed złożeniem wniosku?

Tak, nowe przepisy wprowadzają zasiedzenie jako całkowicie niezależny i samodzielny wyjątek od ogólnej zasady. Osoby, które nabyły własność nieruchomości na drodze prawomocnego postanowienia sądu o zasiedzeniu, mogą ubiegać się o dofinansowanie bez konieczności wykazywania dodatkowego, rocznego lub trzyletniego stażu właścicielskiego. Kluczowe jest jednak posiadanie dokumentu potwierdzającego prawomocność tego orzeczenia.