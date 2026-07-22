Ceny paliw w UE

Ceny paliw i środków smarnych w UE były w czerwcu o 13,7 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, co oznacza wyhamowanie tempa wzrostu po podwyżkach o 20,8 proc. w kwietniu i 20,7 proc. w maju w ujęciu rocznym.

Gdzie największe, a gdzie najmniejsze wzrosty cen paliw

Największe wzrosty cen odnotowano w Bułgarii (o 26,0 proc.), na Litwie (23,5 proc.), w Rumunii (23,1 proc.), Finlandii (22,0 proc.) i Luksemburgu (20,7 proc.). Niższy wzrost niż w Polsce odnotowano jedynie na Węgrzech (2,3 proc.).

W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny oleju napędowego w UE spadły w czerwcu o 6,4 proc. wobec maja, natomiast ceny benzyny obniżyły się o 4,2 proc.

Spadki cen oleju napędowego

Ceny oleju napędowego spadły między majem a czerwcem we wszystkich krajach UE. Największe spadki odnotowano w Czechach (-11,3 proc.), Polsce (-9,7 proc.) i Bułgarii (-9,4 proc.), a najmniejsze - na Węgrzech (-0,6 proc.), we Włoszech (-1,4 proc.) i Słowenii (-1,6 proc.).

W przypadku benzyny wzrost cen miesiąc do miesiąca odnotowano jedynie na Cyprze (0,7 proc.) i we Włoszech (0,5 proc.). W pozostałych państwach ceny spadły, najmocniej w Szwecji (-7,8 proc.), Belgii (-7,0 proc.) i Polsce (-6,6 proc.).

Z Brukseli Łukasz Osiński