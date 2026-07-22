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Eurostat: Ceny paliw w Polsce rosły znacznie wolniej niż w UE

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:30
[aktualizacja dzisiaj, 13:55]
Eurostat: Ceny paliw w Polsce rosły znacznie wolniej niż w UE
Eurostat: Ceny paliw w Polsce rosły znacznie wolniej niż w UE/Shutterstock
Polska znalazła się w gronie państw z najniższym wzrostem cen paliw w Unii Europejskiej. Dane Eurostatu pokazują, że w czerwcu ceny wzrosły o 5,8 proc. rok do roku, czyli znacznie mniej niż unijna średnia wynosząca 13,7 proc.

Ceny paliw w UE

Ceny paliw i środków smarnych w UE były w czerwcu o 13,7 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, co oznacza wyhamowanie tempa wzrostu po podwyżkach o 20,8 proc. w kwietniu i 20,7 proc. w maju w ujęciu rocznym.

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Gdzie największe, a gdzie najmniejsze wzrosty cen paliw

Największe wzrosty cen odnotowano w Bułgarii (o 26,0 proc.), na Litwie (23,5 proc.), w Rumunii (23,1 proc.), Finlandii (22,0 proc.) i Luksemburgu (20,7 proc.). Niższy wzrost niż w Polsce odnotowano jedynie na Węgrzech (2,3 proc.).

W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny oleju napędowego w UE spadły w czerwcu o 6,4 proc. wobec maja, natomiast ceny benzyny obniżyły się o 4,2 proc.

Spadki cen oleju napędowego

Ceny oleju napędowego spadły między majem a czerwcem we wszystkich krajach UE. Największe spadki odnotowano w Czechach (-11,3 proc.), Polsce (-9,7 proc.) i Bułgarii (-9,4 proc.), a najmniejsze - na Węgrzech (-0,6 proc.), we Włoszech (-1,4 proc.) i Słowenii (-1,6 proc.).

W przypadku benzyny wzrost cen miesiąc do miesiąca odnotowano jedynie na Cyprze (0,7 proc.) i we Włoszech (0,5 proc.). W pozostałych państwach ceny spadły, najmocniej w Szwecji (-7,8 proc.), Belgii (-7,0 proc.) i Polsce (-6,6 proc.).

Z Brukseli Łukasz Osiński

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny paliwEurostatceny benzyny
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