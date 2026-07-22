Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,1 proc. i wzrost o 0,2 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w czerwcu i maju: