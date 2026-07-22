Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,8 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,1 proc. i wzrost o 0,2 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w czerwcu i maju:
czerwiec
czerwiec
maj
maj
rdr
mdm
rdr
mdm
ogółem
6,2
1,4
3,0
-1,7
pojazdy mechaniczne
9,6
3,2
2,1
-1,0
paliwa
9,0
1,4
9,9
-9,0
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
1,7
1,1
-2,8
-2,8
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
-
-
-
-
leki, kosmetyki
10,2
-2,4
9,3
-1,2
odzież, obuwie
3,3
5,0
3,8
9,8
meble, AGD, RTV
14,8
0,6
4,5
0,4
prasa, książki
3,0
-1,3
-0,6
7,9
pozostałe
9,9
0,2
10,8
2,4
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.