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Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:57
Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej
Polacy wydali więcej. Są nowe dane o sprzedaży detalicznej/Shutterstock
Polacy wydali w czerwcu więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,2 proc. rok do roku i o 1,4 proc. w porównaniu z majem – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. wzrosła o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 6,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,1 proc. i wzrost o 0,2 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 6,0 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w czerwcu i maju:

czerwiec

czerwiec

maj

maj

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

6,2

1,4

3,0

-1,7

pojazdy mechaniczne

9,6

3,2

2,1

-1,0

paliwa

9,0

1,4

9,9

-9,0

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

1,7

1,1

-2,8

-2,8

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

10,2

-2,4

9,3

-1,2

odzież, obuwie

3,3

5,0

3,8

9,8

meble, AGD, RTV

14,8

0,6

4,5

0,4

prasa, książki

3,0

-1,3

-0,6

7,9

pozostałe

9,9

0,2

10,8

2,4

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Źródło: GUS
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: GUSsprzedaż detalicznasprzedażmakroekonomia
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