Polskie rezerwy złota rosną

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Bank centralny, na koniec czerwca posiadał 20,333 mln uncji złota, co odpowiada ok. 632,4 tony. Na koniec maja NBP miał 19,736 mln uncji złota, czyli niemal 613,9 mln ton. Oznacza to, że w czerwcu NBP kupił ponad 18 ton tego kruszcu.

Cel NBP: 700 ton złota

Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.

O tym, że NBP na koniec czerwca posiadał 632,4 ton złota wartego ok. 308 mld zł informował 9 lipca prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, niezrealizowane przychody na tym surowcu to 127,5 mld zł. Chodzi o różnice między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego surowca.