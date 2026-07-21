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NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:40
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu
NBP znów zwiększył rezerwy złota. Polska jest coraz bliżej celu 700 ton kruszcu/Shutterstock
Narodowy Bank Polski ponownie zwiększył zasoby złota w swoich rezerwach. Na koniec czerwca bank centralny posiadał już 632,4 tony kruszcu, czyli o 18,5 tony więcej niż miesiąc wcześniej. To kolejny etap realizacji strategii zwiększania udziału złota w oficjalnych aktywach rezerwowych Polski.

Polskie rezerwy złota rosną

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych. Bank centralny, na koniec czerwca posiadał 20,333 mln uncji złota, co odpowiada ok. 632,4 tony. Na koniec maja NBP miał 19,736 mln uncji złota, czyli niemal 613,9 mln ton. Oznacza to, że w czerwcu NBP kupił ponad 18 ton tego kruszcu.

Cel NBP: 700 ton złota

Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.

O tym, że NBP na koniec czerwca posiadał 632,4 ton złota wartego ok. 308 mld zł informował 9 lipca prezes banku centralnego Adam Glapiński. Jak dodał, niezrealizowane przychody na tym surowcu to 127,5 mld zł. Chodzi o różnice między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego surowca.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: złotoNBPgospodarkarezerwy złota
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