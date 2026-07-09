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Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:58
Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane
Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane/PAP
Ponad 600 ton złota i setki miliardów złotych wartości – tak wyglądają obecnie rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Prezes NBP Adam Glapiński przekazał, że na koniec czerwca bank posiadał 632,4 ton złota o wartości około 308 mld zł.

Prezes NBP: Konsekwentnie kupujemy złoto

- Konsekwentnie kupujemy (złoto) korzystając z maksymalnie niskich cen, z obniżek (notowań złota - PAP), które ostatnio miały miejsce. Ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję - powiedział Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, niezrealizowane przychody banku na złocie wynoszą obecnie 127,5 mld zł. - To jest ta różnica, między ceną rynkową naszych zasobów złota, a średnią ceną, po której to złoto kupiliśmy - wyjaśnił prezes banku centralnego.

Glapiński poinformował też, że od 2018 r., czyli wprowadzenia strategii zwiększania zasobów złota, NBP zakupił łącznie 529 ton kruszcu. - Od kiedy kieruję bankiem, 529 ton złota, w tym 90 ton w 2024 r., 102 tony w 2025 r. i 82 tony w 2026 r. Dzięki temu Polska znajduje się obecnie w gronie dziesięciu państw o największych zasobach złota na świecie - podkreślił szef NBP.

Ile polskiego złota znajduje się na terenie Polski?

Jak dodał, z 632,4 ton złota w zasobach NBP, 104,7 ton znajduję się w skarbcach banku centralnego na terenie Polski. Zasób w Polsce ma ulec powiększeniu w momencie ukończenia przebudowy budynku banku, gdzie ma powstać skarbiec.

- W związku ze znaczącym zwiększeniem zasobów złota, wchodzących w skład oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, na moje polecenie w czerwcu, czyli w zeszłym miesiącu, zostały przeprowadzone dwie rozszerzone inspekcje polskiego złota, przechowywanego w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Banku Anglii w Londynie - poinformował Glapiński.

Szef NBP wskazał, że inspekcje, przeprowadzone na losowo wybranej próbie statystycznej, potwierdziły zarówno zgodność oznaczeń sztab złota, a także poddały kontroli masę rzeczywistą tych sztab. - W trakcie inspekcji zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku nie stwierdzono ryzyk w zakresie zasad bezpieczeństwa, w szczególności związanych z dostępem do obiektu oraz stref szczególnie chronionych. Oba te banki są bardzo dobrze chronione i te nasze zasoby w tych bankach także - podkreślił prezes NBP.

W połowie czerwca NBP informował, że w rezerwach na koniec maja było niemal 613,9 ton złota. Oznacza to, że w czerwcu zasoby te wzrosły o 18,5 tony. Celem banku - zgodnie z uchwałą zarządu - jest osiągnięcie poziomu 700 ton złota w rezerwach walutowych.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: złotoNBPskarbiec
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