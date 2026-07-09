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Podwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:43
[aktualizacja 18 minut temu]
Podwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania
Podwyższenie drugiego progu podatkowego. Znamy termin rządowego spotkania/Shutterstock
Zaplanowane na czwartek spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie podniesienia drugiego progu podatkowego zostało przełożone. Jak dowiedziała się PAP, rozmowy odbędą się w poniedziałek.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w tym tygodniu.

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie w połowie kwietnia. Projekt zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tys. zł.

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Dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Obecnie dla dochodu do 120 tys. zł rocznie stawka podatku wynosi 12 proc., a dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc.

Projekt ma odciążyć klasę średnią

Według autorów projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie.

W kwietniu inicjatywę posłów Polski 2050 poparł prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Zmiany proponowane przez prezydenta, dotyczą m.in. podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł oraz zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

Patryk Barej

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: drugi próg podatkowypróg podatkowyPolska 2050
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