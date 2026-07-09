Forsal logo

Zarobki policji w 2026 r. i w 2027 r. Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 05:55
policjant, patrol, policja, zgromadzenie
Ile zarabiają policjanci w 2026 r.? Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki/Shutterstock
Uposażenie zasadnicze, czyli podstawowa część pensji dla policjantów, uzależnione jest od kilku czynników, w tym wieku funkcjonariusza czy grupy zaszeregowania stanowiska służbowego. Oprócz tego policjanci mogą liczyć także na dodatki do uposażenia zasadniczego.

Ile zarabiają policjanci w 2026 r.?

Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do jego otrzymywania powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb wynosi 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.

Zobacz również

Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Uposażenie kursanta (policjanta odbywającego szkolenie zawodowe):

  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 498,70 zł brutto, czyli 5 913,82 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 5 463,82 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 210,30 zł brutto, czyli 6 561,37 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 6 026,37 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia).

Uposażenie policjanta (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego):

  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 966,50 zł brutto, czyli 6 339,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 5 833,51 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);
  • dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji: 7 466,50 zł brutto, czyli 6 794,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 228,51 zł netto (po ukończeniu 26 r. ż.);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 678,10 zł brutto, czyli 6 987,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 396,07 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);
  • dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji: 8 178,10 zł brutto, czyli 7 422,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 791,07 złotych netto (po ukończeniu 26 r.ż.).
Zobacz również

Na jakie dodatki może liczyć policjant?

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

  • dodatek za stopień;
  • dodatek funkcyjny;
  • dodatek służbowy;
  • dodatek stołeczny;
  • dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;
  • dodatek instruktorski;
  • dodatek lotniczy;
  • dodatek kontrolerski;
  • dodatek specjalny;
  • dodatek terenowy;
  • dodatek kontrterrorystyczny;
  • dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;
  • dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.

Zobacz również

Co się zmieni w 2027 r.?

To, jak w 2026 roku kształtują się zarobki funkcjonariuszy policji, nie oznacza, że w 2027 roku będą wynosić tyle samo. Co roku w ustawie budżetowej określana jest kwota bazowa, która stanowi podstawę w wyliczaniu uposażenia zasadniczego zarówno dla funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i żołnierzy zawodowych.

Projekt ustawy okołobudżetowej i budżetowej przygotowywany jest przez rząd zwykle jesienią (wrzesień-październik), po czym trafia pod obrady Sejmu i Senatu. Ostateczne kwoty są znane i uchwalane w grudniu poprzedzającym rok podwyżkowy. Zmieniona kwota bazowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i obowiązuje do końca grudnia.

Oznacza to, że wysokość uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy służb mundurowych w 2027 r. będzie wiadoma dopiero jesienią 2026 r., kiedy przez Sejm przejdzie ustawa budżetowa.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZarobki policji w 2026 r. i w 2027 r. Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki »
Tematy: pensjazarobkipolicjantuposażenie zasadnicze
Powiązane
pies służbowy, policja, owczarek niemiecki
Jaki dodatek dostanie policjant opiekujący się psem służbowym? Stawki zaczynają się od 200 zł brutto
Policjanci
Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Komu przysługuje dodatek służbowy?
policja
Dodatek funkcyjny w policji – komu przysługuje i ile wynosi?
Nie przegap
Rząd taksówek oczekujących na pasażerów przy miejskiej ulicy. Na pierwszym planie widoczny znak „TAXI” na dachu samochodu, w tle nowoczesna zabudowa i ruch uliczny dużego miasta. Zdjęcie ilustruje temat nowych przepisów dotyczących kierowców taksówek i rynku przewozu osób.
Koniec z chaosem taksówkowym. Ministerstwo uszczelnia przepisy i wraca do zasad sprzed lat
Banki przykręcają kurek z gotówką. Zaostrzają zasady wypłat. Nowe limity już obowiązują
Banki przykręcają kurek z gotówką. Zaostrzają zasady wypłat. Nowe limity już obowiązują
Miał się osłabić, ale stało się coś innego. Dolar zaskakuje [PROGNOZA]
Miał się osłabić, ale stało się coś innego. Dolar zaskakuje [PROGNOZA]
akt notarialny
Projekt wzrostu maksymalnej taksy notarialnej – ceny nie zmieniły się od 20 lat
Nowy system będzie stanowił część rozbudowanego izraelskiego systemu przeciwlotniczego
LiDAR pomoże zatrzymać drony? W kraju start-upów powstaje nowy system
policjant, patrol, policja, zgromadzenie
Zarobki policji w 2026 r. i w 2027 r. Podstawowa pensja zaczyna się od 6 tys. zł, dochodzą jeszcze dodatki
ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, system kaucyjny, recyklomat
Po wakacjach rewolucja w systemie kaucyjnym? Ministra mówi wprost: decyzja już zapadła
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Polecamy
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Przed wakacjami PKP Intercity tnie zniżkę w cenie biletów. Pasażerowie zapłacą więcej
PKP Intercity obcięło popularną zniżkę w cenie biletów. Teraz pasażerowie zapłacą więcej
senior, emerytura, renta
Oto 5 dodatków do emerytury po 75. roku życia. Jest haczyk: nie zawsze liczy się tylko wiek
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Kraj
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Świat
Nowy system będzie stanowił część rozbudowanego izraelskiego systemu przeciwlotniczego
LiDAR pomoże zatrzymać drony? W kraju start-upów powstaje nowy system
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj