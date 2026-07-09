Ile zarabiają policjanci w 2026 r.?

Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do jego otrzymywania powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb wynosi 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.

Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Uposażenie kursanta (policjanta odbywającego szkolenie zawodowe):

dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 498,70 zł brutto, czyli 5 913,82 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 5 463,82 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia);

dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 210,30 zł brutto, czyli 6 561,37 zł netto (przed ukończeniem 26 roku życia) lub 6 026,37 zł netto (po ukończeniu 26 roku życia).

Uposażenie policjanta (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego):

dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego: 6 966,50 zł brutto, czyli 6 339,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 5 833,51 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);

dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji: 7 466,50 zł brutto, czyli 6 794,51 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 228,51 zł netto (po ukończeniu 26 r. ż.);

dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym: 7 678,10 zł brutto, czyli 6 987,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 396,07 zł netto (po ukończeniu 26 r.ż.);

dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji: 8 178,10 zł brutto, czyli 7 422,07 zł netto (przed ukończeniem 26 r.ż.) lub 6 791,07 złotych netto (po ukończeniu 26 r.ż.).

Na jakie dodatki może liczyć policjant?

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

dodatek za stopień;

dodatek funkcyjny;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek specjalny;

dodatek terenowy;

dodatek kontrterrorystyczny;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;

dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.

Co się zmieni w 2027 r.?

To, jak w 2026 roku kształtują się zarobki funkcjonariuszy policji, nie oznacza, że w 2027 roku będą wynosić tyle samo. Co roku w ustawie budżetowej określana jest kwota bazowa, która stanowi podstawę w wyliczaniu uposażenia zasadniczego zarówno dla funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i żołnierzy zawodowych.

Projekt ustawy okołobudżetowej i budżetowej przygotowywany jest przez rząd zwykle jesienią (wrzesień-październik), po czym trafia pod obrady Sejmu i Senatu. Ostateczne kwoty są znane i uchwalane w grudniu poprzedzającym rok podwyżkowy. Zmieniona kwota bazowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia danego roku i obowiązuje do końca grudnia.

Oznacza to, że wysokość uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy służb mundurowych w 2027 r. będzie wiadoma dopiero jesienią 2026 r., kiedy przez Sejm przejdzie ustawa budżetowa.