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Akcja antynarkotykowa Straży Granicznej. Szef MSWiA mówi o 1,2 tony przejętej marihuany

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:50
Marcin Kierwiński
Akcja antynarkotykowa Straży Granicznej. Szef MSWiA mówi o 1,2 tony przejętej marihuany/PAP
Funkcjonariusze SG przejęli 1,2 tony marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. - To historycznie największa w ostatnich latach akcja antynarkotykowa przeprowadzona przez Straż Graniczną – ocenił szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Akcja antynarkotykowa Straży Granicznej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w czwartek o „historycznie największej w ostatnich latach akcji antynarkotykowej przeprowadzonej przez Straż Graniczną”. - Jednym z głównych celów, które sobie nakreśliliśmy, była walka ze zorganizowaną przestępczością, walka z przestępczością narkotykową, walka ze zorganizowanymi grupami międzynarodowymi – wymieniał minister.

Zauważył, że w związku z toczącym się za naszą granicą konfliktem zbrojnym, liczba prób wprowadzenia do obrotu na terytorium Polski albo przewozu przez nią różnego rodzaju nielegalnych substancji zaczyna być codziennością. Jak dodał, najbardziej wyspecjalizowaną farmacją do walki z tego typu patologiami jest Centralne Biuro Śledcze Policji.

Natomiast Straż Graniczna w ostatnich latach bardzo mocno zintensyfikowała działania w tym zakresie i efektem tej jest zabezpieczony prawie 1,2 tony marihuany z Tajlandii. Marihuany przerzucanej przez zorganizowaną grupę przestępczą – ocenił Kierwiński.

Tylko od początku roku Straż Graniczna zabezpieczyła 2 tony różnego rodzaju narkotyków o wartości prawie 100 milionów złotych. - Gdy dodamy do tego to, co zabezpieczyła policja, to jest prawie 90 ton – dodał minister.

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Jak ocenił minister, prowadzone przez funkcjonariuszy akcje wymierzone są w zorganizowane grupy przestępcze, działające na terenie nie tylko Europy, ale całego świata.

Pierwsza operacja w tym zakresie to 2023 rok i prawie 500 kg kokainy. Potem 2024 rok i 44 litry płynnej kokainy we współpracy ze służbami czeskimi. I dość spektakularna akcja, 2025 rok i 100 kg narkotyków, które były podwieszone pod statek, który wpływał na teren Zatoki Gdańskiej - wymieniał szef MSWiA.

Łącznie w ciągu ostatnich 4 lat zatrzymano 25 osób i większość usłyszała już zarzuty i ma orzeczony tymczasowy areszt. Jeden z liderów tej grupy zatrzymany został na terenie państwa Ameryki Południowej i czeka na ekstradycję do Polski.

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Straż Graniczna zabezpieczyła 1,2 tony marihuany w cegłach z Tajlandii

Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przejęli blisko 1200 kilogramów marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami laterytowymi. Funkcjonariuszom udało się doprowadzić do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z Azji do Europy. Operację przeprowadzono we współpracy z Urzędem Celnym w Hanowerze (Oddział w Bremie), Wspólną Grupą Śledczą ds. Zwalczania Narkotyków w Oldenburgu oraz agencjami Europol i Eurojust, które koordynowały sprawną wymianę informacji.

Narkotyki były ukrywane w transportach cegieł laterytowych. W pierwszym kontenerze, skontrolowanym w porcie w Hamburgu, polscy i niemieccy śledczy odkryli 815 kilogramów marihuany zamaskowanej w specjalnej skrytce. Drugi kontener, skierowany do tego samego odbiorcy w Polsce, zawierał kolejne 379 kilogramów konopi indyjskich. Łącznie zabezpieczono 1194 kilogramy narkotyków o szacunkowej wartości około 48 milionów złotych.

W sprawie zatrzymano osiem osób w wieku od 29 do 57 lat, z których sześć trafiło do tymczasowego aresztu. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty przywozu oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości środków odurzających. Trzem osobom zarzucono dodatkowo udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Czyny te zagrożone są karami do 8 oraz do 20 lat pozbawienia wolności.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

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Tematy: bezpieczeństwoMSWiAStraż granicznanarkotyki
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