Rynek narkotyków w UE. Wzrasta liczba przestępstw związanych z używkami

Rynek narkotyków w UE

Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA) opracowała raport, w którym dokonała analizy obecnej sytuacji na rynku narkotyków w Europie. Z danych zebranych z 29 państw (UE-27, Norwegii i Turcji) wynika, że europejski rynek narkotykowy jest zasilany i kształtowany przez sprawne globalne łańcuchy dostaw.

Kraje Ameryki Południowej, Azji Zachodniej i Południowej oraz Afryki Północnej pozostają głównymi źródłami nielegalnych narkotyków trafiających do Europy, takich jak kokaina, heroina i żywica konopna. Natomiast Chiny i Indie pozostają ważnymi krajami pochodzenia nowych substancji psychoaktywnych.

Indie są ważnym źródłem substancji takich jak syntetyczne katynony i ketamina, które są również produkowane w Europie. Prekursory narkotyków i powiązane z nimi substancje chemiczne często pochodzą z Chin. Ponadto Kanada i Stany Zjednoczone, które posiadają komercyjne rynki konopi, są znaczącymi źródłami produktów konopnych.

Narkotyki są przemycane drogą lądową, morską i powietrzną, w tym za pomocą komercyjnych i prywatnych środków transportu, listów i paczek.

Ile narkotyków konfiskuje policja?

Z raportu wynika, że Europa pozostaje znaczącym regionem produkcji nielegalnych narkotyków, a państwa członkowskie UE co roku likwidują tysiące nielegalnych miejsc ich produkcji. Większość z nich zajmuje się uprawą konopi indyjskich na rynek krajowy. Reszta zajmuje się produkcją narkotyków syntetycznych na unijne rynki, a także poza granice UE.

Większe zakłady zaopatrują zarówno rynki lokalne, jak i rynki poza UE i są najczęściej wykrywane w Belgii i Holandii, ale także w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Oprócz dużego importu syntetycznych katynonów do Europy z Chin i Indii, nielegalna produkcja różnych syntetycznych katynonów objętych międzynarodową kontrolą (np. 3-MMC, 4-MMC, alfa-PVP) od wielu lat jest zgłaszana przez niektóre kraje europejskie, głównie Polskę.

Zindeksowane trendy pokazują, że w latach 2014–2024 w Unii Europejskiej wzrosła liczba skonfiskowanych narkotyków, szczególnie w ciągu ostatnich 7 lat. W latach 2014–2024 największy wzrost ilości skonfiskowanych narkotyków odnotowano dla:

metamfetaminy (wzrost o 1019 proc.),

kokainy (471 proc.),

MDMA (386 proc.),

amfetaminy (150 proc.),

marihuany (79 proc.).

Przestępstwa związane z narkotykami w UE

Szacuje się, że w 2024 r. państwa członkowskie UE zgłosiły około 1,6 mln przestępstw związanych z narkotykami. Jest to wzrost o 38 proc. w porównaniu z 2014 r. Ponad trzy czwarte przestępstw (76 proc., 1,2 mln) dotyczyło używania lub posiadania narkotyków na własny użytek. Około 161 tys. przestępstw związanych było z podażą.

Według EUDA w 2024 r. marihuana pojawiła się w 477 tys. przestępstw związanych z używaniem lub posiadaniem narkotyków. Ponadto dotyczyła około 74 tys. przestępstw związanych ze sprzedażą narkotyków.

W 2024 r., w porównaniu do 2014 roku, zgłoszono większą liczbę przestępstw związanych z kokainą i MDMA, zarówno dotyczących posiadania, jak i sprzedaży. W tym samym okresie zgłoszono mniej przestępstw związanych z metamfetaminą, heroiną i konopiami indyjskimi, zarówno w odniesieniu do posiadania, jak i sprzedaży.