Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.
Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wnika z konieczności dostosowania przepisów do tegorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
W 2026 r. wynosi ono 10 595,24 zł, a w roku ubiegłym było to 9737 zł. Oznacza to średnią podwyżkę o ok. 1 tys. zł brutto.
Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Jednak dla części specjalizacji, które uznane zostały za priorytetowe, zdecydowano się na dostosowanie mnożników przeciętnego wynagrodzenia.
Jakie to będą mnożniki:
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;
- lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.
Podwyżki dla rezydentów. Ile wyniosą w 2026 roku?
Według mnożników, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 12 714,29 zł.
Natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż priorytetowe w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 595,24 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 913,10 zł.
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Priorytetowe specjalizacje [LISTA]
W ocenie resortu zdrowia, wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych spowoduje, że chętniej będą one wybierane - Zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach – dodaje resort.
Specjalizacje priorytetowe to:
- anestezjologia i intensywna terapia,
- chirurgia dziecięca,
- chirurgia ogólna,
- chirurgia onkologiczna,
- choroby wewnętrzne,
- choroby zakaźne,
- geriatria,
- hematologia,
- kardiologia dziecięca,
- medycyna paliatywna,
- medycyna ratunkowa,
- medycyna rodzinna,
- neonatologia,
- neurologia,
- neurologia dziecięca,
- onkologia i hematologia dziecięca,
- onkologia kliniczna,
- patomorfologia,
- pediatria,
- psychiatria,
- psychiatria dzieci i młodzieży,
- radioterapia onkologiczna,
- stomatologia dziecięca.
Ilu lekarzy może liczyć na podwyżki? Są wyjątki
Według danych Ministerstwa Zdrowia, które znalazły się w Ocenie Skutków Regulacji, zmiany obejmą około 52 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany będą dotyczyć zarówno nowych rezydentów, jak i tych już w trakcie szkolenia.
Jednak co ważne, projekt przewiduje wyjątek, który dotyczy lekarzy dentystów. Osoby, które rozpoczęły specjalizację z ortodoncji przed 1 lipca 2020 r., pomimo tego, że specjalizacja nie znalazła się na liście priorytetowej, zachowują wyższe wynagrodzenie. Wyższe wynagrodzenie jak dla specjalizacji priorytetowych będzie dla nich obowiązywało aż do końca szkolenia.