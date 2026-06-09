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Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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50 minut temu
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto
Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r. Dla tych specjalizacji nawet 12 714,29 zł brutto/Shutterstock
W związku z coroczną waloryzacją wynagrodzeń przewidzianą na 1 lipca 2026 r. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów. W pierwszych dwóch latach dla rezydentów w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach – 12 714,29 zł. Które specjalizacje uznane zostały za priorytetowe?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury wnika z konieczności dostosowania przepisów do tegorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2026 r. wynosi ono 10 595,24 zł, a w roku ubiegłym było to 9737 zł. Oznacza to średnią podwyżkę o ok. 1 tys. zł brutto.

Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Jednak dla części specjalizacji, które uznane zostały za priorytetowe, zdecydowano się na dostosowanie mnożników przeciętnego wynagrodzenia.

Jakie to będą mnożniki:

  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;
  • lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.

Podwyżki dla rezydentów. Ile wyniosą w 2026 roku?

Według mnożników, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury w specjalizacjach priorytetowych zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wyniesie 11 654,76 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 12 714,29 zł.

Natomiast wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż priorytetowe w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 595,24 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 913,10 zł.

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Priorytetowe specjalizacje [LISTA]

W ocenie resortu zdrowia, wyższe wynagrodzenie zasadnicze dla dziedzin priorytetowych spowoduje, że chętniej będą one wybierane - Zatem oczekuje się większego przyrostu zatrudnienia w tych specjalizacjach – dodaje resort.

Specjalizacje priorytetowe to:

  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • chirurgia dziecięca,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • choroby wewnętrzne,
  • choroby zakaźne,
  • geriatria,
  • hematologia,
  • kardiologia dziecięca,
  • medycyna paliatywna,
  • medycyna ratunkowa,
  • medycyna rodzinna,
  • neonatologia,
  • neurologia,
  • neurologia dziecięca,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • onkologia kliniczna,
  • patomorfologia,
  • pediatria,
  • psychiatria,
  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • radioterapia onkologiczna,
  • stomatologia dziecięca.

Ilu lekarzy może liczyć na podwyżki? Są wyjątki

Według danych Ministerstwa Zdrowia, które znalazły się w Ocenie Skutków Regulacji, zmiany obejmą około 52 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany będą dotyczyć zarówno nowych rezydentów, jak i tych już w trakcie szkolenia.

Jednak co ważne, projekt przewiduje wyjątek, który dotyczy lekarzy dentystów. Osoby, które rozpoczęły specjalizację z ortodoncji przed 1 lipca 2020 r., pomimo tego, że specjalizacja nie znalazła się na liście priorytetowej, zachowują wyższe wynagrodzenie. Wyższe wynagrodzenie jak dla specjalizacji priorytetowych będzie dla nich obowiązywało aż do końca szkolenia.

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: Ministerstwo Zdrowiaochrona zdrowialekarzspecjalizacja
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