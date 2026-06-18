Nowe przepisy budowlane 2026. Takich ogrodzeń już nie zamontujemy

Nowe przepisy budowlane 2026

Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy Prawo budowalne, która w głównej mierze weszła w życie 7 stycznia 2026 r., zaś wybrane przepisy wejdą w życie we wrześniu, a dokładniej 20 września 2026 r. Jedną z ważniejszych zmian jest ta dotycząca bram i furtek. Zgodnie z nowymi przepisami nie będą mogły się one otwierać na zewnątrz działki.

Jak tłumaczono podczas prac nad reformą, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Zagrożone było ono na przykład wtedy, kiedy takie bramy czy furtki otwierały się na wąski chodnik i utrudniały poruszanie się nim.

Nowe wymagania dla furtek i bram

Oprócz przepisów zabraniających otwierania furtek i bram od wewnątrz, ustawa wprowadza także nowe wymogi. Zgodnie z nimi w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtka nie może utrudniać wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami.

Co więcej, zdecydowano się także na wymagania co do szerokości. Minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 m, a brama wjazdowa - minimum 2,4 m.

Takich ogrodzeń już nie zamontujemy

Nowelizacja prawa budowalnego wprowadza też zmiany w wyglądzie ogrodzeń. Od 20 września 2026 r. na ogrodzeniach nie będzie można montować niebezpiecznych elementów takich jak drut kolczasty czy ostre kolce na wysokości niższej niż 2,2 m od poziomu terenu. Do tej pory próg ten wynosił 1,8 metra,

Jak uzasadniał resort, zaostrzenie przepisów przede wszystkim ma chronić dzieci i zwierzęta przed skaleczeniami.

Trzeba będzie rozmontować stare ogrodzenia i bramy?

Nie, wprowadzane przepisy nie działają wstecz. Zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 20 września 2026 r. i od tego momentu, gdy ktoś będzie planował montowanie ogrodzenia, będzie musiał stosować się do nowych zasad.

Zmiany obejmą wszystkie prywatne posesje w całej Polsce. Także działki rolnicze. Wyjątkiem będą jedynie obiekty o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa np. zakłady karne.