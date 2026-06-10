Forsal logo

Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 06:00
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?
Kontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie?/Shutterstock
Przeprowadzanie kontroli drogowych jest jednym z obowiązków policjantów. Podstawą prawną dla zatrzymania do kontroli na drodze m.in. ustawa o policji. Co kierowca musi mieć przy sobie podczas jazdy samochodem?

Które dokumenty musi mieć przy sobie kierowca podczas kontroli w 2026 r.?

Aby policjant mógł przeprowadzić kontrolę drogową, musi najpierw potwierdzić tożsamość kierowcy. Choć w Polsce nie ma obowiązku fizycznie noszenia przy sobie dowodu osobistego, dla sprawniejszego przebiegu kontroli warto mieć przy sobie dowód tożsamości, paszport lub korzystać z aplikacji mObywatel na telefonie.

Od 5 grudnia 2020 r. kierowca nie jest też zobowiązany do posiadania przy sobie podczas kontroli prawa jazdy w formie fizycznej. Dotyczy to jednak wyłącznie kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w Polsce.

Jeszcze wcześniej, bo w 2018 roku zadecydowano, że kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Również ten przepis dotyczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Wszystkie te informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Zobacz również

Nie tylko policjant przeprowadzi kontrolę drogową

Przeprowadzanie kontroli drogowych jest jednym z obowiązków policjantów, ale nie tylko. Dokładny przebieg, w tym obowiązki kontrolującego i kontrolowanego opisuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Przede wszystkim zatrzymać pojazd do kontroli może policjant umundurowany, jak i ten nieumundurowany (wyłącznie na obszarze zabudowanym. Oprócz policji upoważnieni są do tego:

  • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
  • funkcjonariusze Straży Granicznej,
  • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,
  • umundurowani strażnicy gminni (miejscy), strażnicy leśni, funkcjonariusze Straży Parku oraz osoby upoważnione przez zarządcę drogi - po przejściu szkolenia i w określonych przypadkach;
  • inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska - w zakresie kontroli odpadów przy obecności funkcjonariusza policji, Straży Granicznej, Straży Celno-Skarbowej lub inspektora ITD.
Zobacz również

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. Aktualnie na liście znajdują się tylko dwa punkty:

  • trójkąt ostrzegawczy,
  • gaśnica.

Warto pamiętać, że choć wielu kierowców wozi w samochodzie apteczkę, kamizelkę odblaskową czy koło zapasowe, elementy te nie są obowiązkowym wyposażeniem auta osobowego według polskich przepisów. Mogą jednak okazać się przydatne w razie awarii lub wypadku.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKontrola drogowa 2026. Co kierowca musi mieć przy sobie? »
Tematy: kierowcadokumentypolicjasamochód
Powiązane
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej
Cudzoziemcy na polskim rynku pracy. W tych branżach pracuje ich najwięcej
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Cudzoziemcy a ochrona międzynarodowa w Polsce. Liczba wniosków spadła o ponad 60 proc.
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Rewolucja w prawie jazdy. Zniknie plac manewrowy, pojawią się tory poślizgowe
Zobacz
|
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i umyć auto na podjeździe. Nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
Policzyliśmy koszt lotu trzech F-35 nad Polską. Ta kwota zwala z nóg
Ukraińskie media piszą o sporze z Polską. "UPA to tylko pretest"
Ukraińskie media piszą o sporze z Polską. "UPA to tylko pretekst"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj