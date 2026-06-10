Które dokumenty musi mieć przy sobie kierowca podczas kontroli w 2026 r.?

Aby policjant mógł przeprowadzić kontrolę drogową, musi najpierw potwierdzić tożsamość kierowcy. Choć w Polsce nie ma obowiązku fizycznie noszenia przy sobie dowodu osobistego, dla sprawniejszego przebiegu kontroli warto mieć przy sobie dowód tożsamości, paszport lub korzystać z aplikacji mObywatel na telefonie.

Od 5 grudnia 2020 r. kierowca nie jest też zobowiązany do posiadania przy sobie podczas kontroli prawa jazdy w formie fizycznej. Dotyczy to jednak wyłącznie kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w Polsce.

Jeszcze wcześniej, bo w 2018 roku zadecydowano, że kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Również ten przepis dotyczy samochodów zarejestrowanych w Polsce. Wszystkie te informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Nie tylko policjant przeprowadzi kontrolę drogową

Przeprowadzanie kontroli drogowych jest jednym z obowiązków policjantów, ale nie tylko. Dokładny przebieg, w tym obowiązki kontrolującego i kontrolowanego opisuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Przede wszystkim zatrzymać pojazd do kontroli może policjant umundurowany, jak i ten nieumundurowany (wyłącznie na obszarze zabudowanym. Oprócz policji upoważnieni są do tego:

inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej,

umundurowani strażnicy gminni (miejscy), strażnicy leśni, funkcjonariusze Straży Parku oraz osoby upoważnione przez zarządcę drogi - po przejściu szkolenia i w określonych przypadkach;

inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska - w zakresie kontroli odpadów przy obecności funkcjonariusza policji, Straży Granicznej, Straży Celno-Skarbowej lub inspektora ITD.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Obowiązkowe wyposażenie samochodu opisuje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. Aktualnie na liście znajdują się tylko dwa punkty:

trójkąt ostrzegawczy,

gaśnica.

Warto pamiętać, że choć wielu kierowców wozi w samochodzie apteczkę, kamizelkę odblaskową czy koło zapasowe, elementy te nie są obowiązkowym wyposażeniem auta osobowego według polskich przepisów. Mogą jednak okazać się przydatne w razie awarii lub wypadku.