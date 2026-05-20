Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt

Aleksandra Kiełczykowska
29 minut temu
Wkrótce ruszą nowe przetargi na zakup sprzętu dla policji, Straży Granicznej i SOP ze środków krajowych - przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o instrumencie SAFE doprowadziło do unieważnienia obecnych postępowań przetargowych dla tych służb.

Pieniądze dla służb mundurowych

W ubiegłym tygodniu członkowie rządu, w tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński, przedstawili podczas konferencji „Plan B” dotyczący finansowania służb mundurowych. Opracowanie tego typu rozwiązań było konieczne po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE.

Zgodnie z „Planem B” uruchomienie finansów dla służb MSWiA umożliwi zmiana rozporządzenia Rady Ministrów. Pozwoli to na włączenie zamówień dla policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Zmiana rozporządzenia ma zostać przygotowana do 22 maja, a finansowanie nowych zadań ruszy od przyszłego roku.

Rozpoczniemy to od przyszłego roku i przez kolejne lata Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności i pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury – mówił podczas konferencji Kosiniak-Kamysz.

Przetargi wstrzymane przez weto prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki odrzuceniem ustawy o instrumencie SAFE odebrał polskim służbom podległym MSWiA możliwość korzystania z unijnej puli środków. Ta decyzja wymusiła formalne unieważnienie obecnych postępowań przetargowych przez policję, Straż Graniczną i SOP (zgodnie z art. 257 Prawa zamówień publicznych) z powodu braku przyznania środków.

Jak informuje MSWiA, wkrótce ruszą nowe przetargi na zakup sprzętu dla tych trzech formacji ze środków krajowych. Mają zostać rozpisane sprawnie i bez zbędnej zwłoki, w oparciu o standardowe przepisy Prawa zamówień publicznych - wyjaśnia resort.

Rządowy „Plan B” wobec weta prezydenta to strategiczne wsparcie dla rodzimego przemysłu, do którego trafi ponad 80 proc. zamówień. Zgodnie z pierwotnym planem, służby otrzymają m.in.

  • Policja - Systemy AI, drony, łączność niejawna i pojazdy opancerzone.
  • Straż Graniczna - Śmigłowce, łodzie oraz systemy wykrywania i neutralizacji dronów na granicach.
  • SOP - Mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
Pieniądze z unijnego instrumentu SAFE dla wojska

Umowa między rządem RP a Komisją Europejską w sprawie programu SAFE została zawarta 8 maja. Polska otrzyma z tego tytułu 43,7 mld euro (ok. 186 mld zł) w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. W związku z zawetowaniem przez Nawrockiego ustawy wdrażającej SAFE, przyznanie służbom mundurowym podległym MSWiA pieniędzy z unijnego programu stało się niemożliwe. Tym samym wszystkie środki z SAFE trafią do wojska.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zdecydowała się uruchomić tak kompleksowy instrument wzmacniający bezpieczeństwo. Polska jest jego największym beneficjentem, ponieważ trafi do niej jedna trzecia środków przewidzianych w ramach programu wartego 150 mld euro. Co ważne, zaciągane pożyczki mają 10-letnie odroczenie płatności, a okres spłaty wynosi 45 lat.

Jednak jak informuje „Puls Biznesu”, pożyczka w ramach programu SAFE będzie kosztować Polskę więcej niż przewidywano. - Komisja Europejska wyliczyła, że koszt pozyskania finansowania wyniesie 3,32 proc. Wcześniej polski rząd mówił o niższym oprocentowaniu — wyjaśnia dziennik.

Programie Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029

Środki z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych będą drugim filarem budowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski – po Programie Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 z budżetem 13 miliardów złotych. Łącznie to nawet 20 miliardów złotych zainwestowane w bezpieczeństwo Polek i Polaków.

Z łącznej puli 13 mld zł z Programu Modernizacji Służb Mundurowych 2026-2029 około 80 proc. przeznaczono na inwestycje rzeczowe, pozostałą część na waloryzację uposażeń oraz zwiększenie liczby etatów.

Ponad 7,3 mld zł trafi dla policji, ponad 2,8 mld zł dla Straży Granicznej, ponad 2,4 mld zł dla Państwowej Straży Pożarnej oraz ok. 500 mln zł dla Służby Ochrony Państwa.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
Tematy: SAFE, pieniądze, MSWiA, służby mundurowe
