Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Jednym z takich dodatków jest dodatek kontrterrorystyczny.

Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji przysługuje dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych.

Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek kontrterrorystyczny podwyższa się do kwoty nie niższej niż 2000 złotych i nie wyższej niż 2500 złotych.

Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym policji, uczestniczącemu bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek organizacyjnych policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania, dodatek kontrterrorystyczny można podwyższyć do kwoty 2000 złotych.

Uposażenie zasadnicze policjantów

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. W 2026 roku wyniosła ona 2 259,01 zł brutto. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Inne dodatki dla policjantów

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

dodatek za stopień;

dodatek funkcyjny;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek specjalny;

dodatek terenowy;

dodatek kontrterrorystyczny;

dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;

dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.