Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. W 2026 roku wyniosła ona 2 259,01 zł brutto. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.).

Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do tego dodatku. Ustalone są 3 kategorie dodatku funkcyjnego uzależnione od rodzaju stanowiska służbowego policjanta:

I kategoria - dla policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" i jego zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i jego zastępców, Komendanta-Rektora, Zastępcy Komendanta-Prorektora, Kanclerza Akademii Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu;

II kategoria - dla policjantów na innych stanowiskach kierowniczych i ich zastępców;

III kategoria - dla policjantów na stanowiskach samodzielnych.

Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności. Szczególnie uwzględniony jest szczebel działania i wielkość kierowanej przez tego policjanta jednostki lub komórki organizacyjnej oraz rodzaj i poziom posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych.

Stawka miesięczna dodatku funkcyjnego to nie mniej niż 20 proc. i nie więcej niż:

w I kategorii – 80 proc.,

w II kategorii – 70 proc.,

w III kategorii – 60 proc.

Dodatek funkcyjny, w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych, może zostać podwyższony lub obniżony. Jednym z przypadków obniżenia dodatku jest sytuacja, gdy zmienia się zakres obowiązków służbowych, warunków służby bądź ustają inne przesłanki, które uzasadniały przyznanie go w dotychczasowej wysokości.

Dodatek funkcyjny obniża się w granicach od 20 do 50 proc. otrzymywanej stawki w przypadku:

naruszenia przez policjanta dyscypliny służbowej w czasie służby lub podczas wykonywania zadań lub czynności służbowych, za które wymierzono mu karę dyscyplinarną;

niewywiązywania się przez policjanta z obowiązków służbowych stwierdzonego w opinii służbowej;

nieprzydatności policjanta na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej.

Zaszeregowanie stanowisk służbowych

Zgodnie z ustawą podział stanowisk następuje w trzech kategoriach dodatku funkcyjnego.

Do kategorii pierwszej należą:

Komendant Główny Policji;

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, zastępca Komendanta Głównego Policji;

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie;

Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA”;

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ;

Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

I zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

Komendant szkoły policyjnej;

Zastępca Komendanta-Prorektor Akademii Policji w Szczytnie;

Kanclerz;

Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej);

Zastępca dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

Zastępca komendanta szkoły policyjnej;

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji;

I zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

Komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji;

Zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji;

Główny księgowy budżetu;

Do drugiej kategorii należą:

Naczelnik zarządu;

Główny księgowy - naczelnik wydziału;

Kwestor;

Dowódca oddziału

Dyrektor instytutu;

Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji;

Dowódca samodzielnego pododdziału;

Zastępca naczelnika zarządu;

Zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziału;

Naczelnik wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej);

Kierownik rektoratu;

Kierownik działu;

Zastępca dyrektora instytutu;

Kierownik zakładu;

Naczelnik wydziału - radca prawny;

Redaktor naczelny;

Kierownik ośrodka;

Zastępca dowódcy oddziału;

Zastępca naczelnika wydziału (równorzędnej komórki organizacyjnej);

Zastępca kierownika działu;

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji;

Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału;

Kierownik studium;

Zastępca kierownika zakładu;

Zastępca kierownika ośrodka;

Zastępca redaktora;

Kierownik sekcji;

Kierownik policyjnej izby dziecka;

Kapelmistrz;

Dowódca kompanii;

Kierownik referatu;

Zastępca dowódcy kompanii;

II kapelmistrz;

Kierownik rewiru dzielnicowych;

Kierownik posterunku Policji;

Kierownik ogniwa.

Do trzeciej kategorii należą: