Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji. Jakie dodatki im przysługują?

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 06:54
Na pensję funkcjonariusza policji składa się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia oraz świadczenia. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wymienia w sumie 13 dodatków do uposażenia. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od kwoty bazowej, która co roku jest określana w ustawie budżetowej.

Na wynagrodzenie policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do otrzymywania uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przeciętne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. W 2026 roku wyniosła ona 2 259,01 zł brutto. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)

Wysokość uposażenia zasadniczego dla policjantów. Podstawowe zarobki zaczynają się od 6 tys. zł netto

Na jakie dodatki może liczyć policjant?

Zgodnie z rozporządzeniem, policjantom przysługuje kilkanaście dodatków do uposażenia. Wśród nich należy wymienić:

  • dodatek za stopień;
  • dodatek funkcyjny;
  • dodatek służbowy;
  • dodatek stołeczny;
  • dodatek za opiekę nad przydzielonym psem służbowym lub koniem służbowym;
  • dodatek instruktorski;
  • dodatek lotniczy;
  • dodatek kontrolerski;
  • dodatek specjalny;
  • dodatek terenowy;
  • dodatek kontrterrorystyczny;
  • dodatek dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji;
  • dodatek wojenny.

Wszystkie dodatki oprócz dodatku terenowego i wojennego mają charakter stały. W zależności od dodatku jego wysokość ustala się w relacji procentowej do kwoty bazowej lub w postaci mnożników kwoty bazowej.

Zarobki strażaka PSP. Ile wynosi kwota bazowa i jakie są mnożniki?

Dodatek za stopień

Mnożniki kwoty bazowej, od których są uzależnione stawki dodatku za stopień, są określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Policjant w służbie kandydackiej otrzymuje dodatek za stopień policyjny w wysokości 40 proc. kwoty bazowej.

W sumie jest 17 stopni i uzależnionych od nich mnożników kwoty bazowej. Najniższy mnożnik wynoszący 0,96 kwoty bazowej przysługuje posterunkowemu. Największy – 1,35 – zarezerwowany jest dla generalnego inspektora.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
