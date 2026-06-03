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Nie tylko wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Te zmiany w urzędach pracy już obowiązują

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
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dzisiaj, 10:22
Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyka
Zmiany w urzędach pracy, wyższy zasiłek dla bezrobotnych/Shutterstock
Od 1 czerwca 2026 r. zasiłek dla bezrobotnych w czasie pierwszych 90 dni wynosi 2140,68 zł brutto miesięcznie. Ta kwota świadczenia dotyczy osób z najdłuższym stażem pracy. Od roku obowiązują również inne zmiany: rejestracja w PUP jest łatwiejsza.

Od czerwca ubiegłego roku obowiązują znacznie szersze zmiany niż tylko podwyżka zasiłku dla bezrobotnych (którego kwota rośnie co roku 1 czerwca). To efekt wejścia w życie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zastąpiła przepisy obowiązujące od ponad 20 lat. Zmiany dotyczą zarówno osób bezrobotnych, jak i samych urzędów pracy.

Łatwiejsza rejestracja w PUP, likwidacja 80 proc. progu zasiłku

Od czerwca 2025 roku osoba rejestrująca się w PUP jako bezrobotna robi to w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. To spora zmiana, która dla wielu osób jest ułatwieniem. Tym bardziej, że rejestracji można dokonać również online, przez portal praca.gov.pl. Możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna zyskali również rolnicy.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych następuje wyłącznie na konto bankowe - nie ma możliwości odebrania pieniędzy w gotówce.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest już jedynie w dwóch progach:

  • dla osób ze stażem pracy poniżej 20 lat (w wysokości 100% podstawowej kwoty zasiłku),
  • dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat (w wysokości 120% podstawowej kwoty zasiłku).

Zniknął próg 80 proc. kwoty dla osób z najniższym stażem pracy (poniżej 5 lat).

Nowe stawki zasiłków dla bezrobotnych. Kwoty obowiązują od 1 czerwca
Nowe stawki zasiłków dla bezrobotnych. Kwoty obowiązują od 1 czerwca

Jak długo można być zarejestrowanym w urzędzie pracy?

Rejestracja w urzędzie pracy oznacza zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia, bezrobotny jest również zobowiązany do podejmowania wyznaczonych przez urząd prac społecznie użytecznych. Odmowa (bez uzasadnionej przyczyny) może pozbawić statusu bezrobotnego. Bezrobotny ma również obowiązek przynajmniej raz na 90 dni kontaktować się z właściwym urzędem pracy. To również można zrobić przez internet.

Od 1 czerwca 2025 roku w rejestrze urzędu pracy można być nieprzerwanie maksymalnie przez 3 lata. Automatycznie po upływie tego okresu następuje wyrejestrowanie.

Przykład

Okres pobierania zasiłku standardowo wynosi maksymalnie 180 dni (do czasu podjęcia zatrudnienia), jednak może zostać skrócony, a zasiłek wypłacany po 90 dniach (pierwsze 90 dni bez zasiłku). Tak będzie w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub złożenia wypowiedzenia.

Bezrobotni powyżej 50 roku życia, którzy mają łącznie co najmniej 20-letni staż pracy mają wydłużone prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek mogą pobierać przez 365 dni, podobnie jak niepełnosprawni, rodzice samotnie wychowujący dzieci, członkowie rodzin wielodzietnych.

Wyższe kwoty zasiłków dla bezrobotnych

Od 1 czerwca 2026 roku obowiązują wyższe kwoty zasiłków dla bezrobotnych. W ciągu pierwszych 90 dni zasiłek przysługuje w wysokości:

  • 1783,90 zł brutto miesięcznie (dla osób ze stażem pracy krótszym niż 20 lat),
  • 2140,68 zł brutto miesięcznie (dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat).

Po 90 dniach zasiłek dla bezrobotnych zostaje obniżony do 1400,90 zł oraz 1681,06 zł (dla osób z dłuższym stażem pracy).

Ważne

Na koniec kwietnia 2026 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 935 tys. osób. To aż o 133 tys. więcej niż rok wcześniej.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
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Tematy: zasiłek dla bezrobotnychPUPbezrobotny
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